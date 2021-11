DURAS DECLARACIONES DE UN EX JUGADOR A MESSI: «EL PSG NUNCA GANARÁ LA CHAMPIONS CON ÉL, ESTÁ DE PASEO EN PARÍS»

PSG perdió ante Manchester City 2-1 por la quinta fecha del Grupo A de la Champions League. A pesar de arrancar ganando con gol de Kylian Mbappé, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino no pudo sostenerlo y el local se llevó los 3 puntos con los tantos de Raheem Sterling y Gabriel Jesús.

Lo cierto es que desde Inglaterra criticaron a Lionel Messi. «Nunca se ganará la Champions League con él, está de paseo», manifestó el ex defensor del Liverpool, Jamie Carragher, en Paramount Plus.

Además, agregó: «Digamos que los cuatro equipos que creo que pueden ganar la Liga de Campeones no llevan a un solo pasajero en el equipo. El PSG lleva tres, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar la Liga de Campeones«.

Por otra parte, Carragher sostuvo: «Pochettino tiene que salir del club. Si tiene la oportunidad de ir al Manchester United, me iría mañana mismo. Y es por culpa de sus tres estrellas».

«Me frustra ver a Mbappe más que a otro. Casi puedo entender a Messi hasta cierto punto, tiene 34 años, pero Mbappe tiene 22 años, debería estar esprintando hacia atrás y volviendo a ayudar a sus compañeros contra un equipo top del Man City. Eso de andar por el campo no es para mí«, completó el ex jugador británico.

PSG quedó segundo en el grupo a falta de un partido. En octavos de final le podría tocar equipos como Liverpool, Ajax, Bayern Munich o Manchester United. También pueden ser Real Madrid o Inter, Chelsea o Juventus y Lille, Salzburgo o Sevilla, que todavía no sentenciaron su puesto en la zona. Los octavos de final de la Champions se jugarán los días 15/16/22/23 de febrero, y los de vuelta se disputarán los días 8/9/15/16 de marzo.