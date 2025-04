DURA DENUNCIA CONTRA GUSTAVO PETRO: SU EXCANCILLER LO ACUSÓ DE SER ADICTO A LAS DROGAS

Un excanciller del gobierno de Gustavo Petro aseguró este miércoles que el presidente colombiano es adicto a las drogas. No es la primera vez que el mandatario recibe una acusación de este tipo, que siempre negó.

El exministro Álvaro Leyva, que fue uno de sus más cercanos aliados políticos, narró en una carta divulgada en la red X un viaje oficial a París junto al presidente.

Según señaló, Petro “desapareció” en la capital francesa dos días durante esa visita oficial a Francia, realizada en octubre de 2023.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tiene el problema de la drogadicción”, sostuvo en su misiva. Fueron “momentos embarazosos para mí como persona y como Canciller. Y mucho más cuando supe dónde había estado”, añadió, sin dar más detalles.

El exministro continuó: “¿Pero qué podía yo hacer? Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, dijo Leyva en una carta de cuatro páginas publicada en X.

Leyva agregó que en ese viaje a París para participar en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, Petro “desapareció dos días” y él fue “primer testigo” de hechos que aún le producen “desazón y desconcierto”.

“Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su desfile. Momentos embarazosos para mi como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado”, afirmó.

Leyva fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de Petro. Estuvo en el cargo desde el 7 de agosto de 2022 hasta comienzos de 2024, cuando salió del Gobierno al ser suspendido por la Procuraduría (Ministerio Público) debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes.

Según afirmó, al supuesto problema con las drogas de Petro se deben también los frecuentes retrasos o ausencias de actos públicos, así como comentarios confusos que suele hacer en X.

“Sus desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías según algunos y otros descuidos suyos se han registrado y se siguen registrando, señor presidente”, prosiguió en su posteo.

Qué dijo Gustavo Petro

Petro respondió también en su cuenta de X y dijo que se ausentó de la agenda oficial porque estaba en actividades turísticas y familiares.: “¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor (de la carta), para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante”, dijo. Además, apunto: “¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en parís, muchísimo más interesantes que el escritor?“.

Leyva tuvo varias arremetidas contra Petro en redes sociales desde que dejó su cargo, en febrero de 2024.

En abril, el excanciller había deslizado en X que “la persona que lidera la cima del Estado” es adicta a los estupefacientes, pero sin mencionar a Petro por su nombre.

El mandatario aseguró en ese momento que su única “adicción” era el café.

Las frecuentes llegadas tarde sin explicación del presidente a eventos han sido en ocasiones asociadas a una supuesta adicción. En una oportunidad, cuando era candidato, Petro pidió disculpas por asistir ebrio a un acto público.

Leyva también señaló que un “estrechísimo colaborador” de Petro consume cocaína. Esas declaraciones se han interpretado como mensajes contra Armando Benedetti, la mano derecha del mandatario y actual ministro del Interior.

Benedetti reconoció recientemente que tuvo que someterse a un tratamiento para curar su adicción a las drogas.

“El whisky mata más gente”

Petro ha minimizado los efectos de la cocaína y sostiene que el whisky “mata más” gente. No descarta la legalización de esa droga y defiende un cambio de enfoque en la guerra contra el narcotráfico.

Bajo su mandato, Colombia rompió en 2023 su propio récord en producción de cocaína y de hectáreas de narcocultivos sembradas.

Políticos cercanos a Petro criticaron este miércoles la actitud de Leyva y dijeron que si tenía conocimiento de problemas del presidente debía comentarlos cuando estaba en el Gobierno y no después. En tanto, voces opositoras piden que se investigue la denuncia hecha por el exjefe de la diplomacia colombiana.

No es la primera vez que se ventilan supuestos problemas de Petro con las drogas, pues en noviembre de 2023 la periodista María Jimena Duzán publicó una columna en la revista Cambio en la que planteó este asunto.

“Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invita respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral”, escribió en esa ocasión Duzán.