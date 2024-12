DUDOSAS CIRCUNSTANCIAS- MURIÓ LA PAREJA DEL «NEGRO» CÁCERES TRAS CAER DE UN SÉPTIMO PISO: INVESTIGAN EL CASO COMO POSIBLE FEMICIDIO

El fallecimiento de Raquel Candia, pareja del exfutbolista Fernando Cáceres, está siendo investigado como un posible femicidio luego de que la mujer cayera al vacío desde el séptimo piso del edificio donde convivían en Ramos Mejía, partido de La Matanza.

Cáceres, quien estaba en el departamento en el momento del hecho, es una de las principales figuras en el centro de la investigación.

La mujer, de 45 años, fue hallada sin vida en el patio interno de una casa vecina, tras precipitarse desde el departamento que compartía con Cáceres desde hacía 11 meses. Según informaron fuentes policiales, los vecinos alertaron al 911 tras escuchar gritos provenientes del lugar momentos antes del trágico episodio.

La causa está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en homicidios de La Matanza, quien encabeza la investigación bajo la carátula de «averiguación de causales de muerte». Arribas, presente en la escena, señaló que por el momento «no se descarta ninguna hipótesis» y que la autopsia será clave para avanzar en el esclarecimiento del caso.

El edificio, ubicado en Suipacha 360, se convirtió en el epicentro de las investigaciones. Peritos policiales realizaron un relevamiento en el departamento donde Cáceres estaba presente al momento de la caída, recolectando pruebas y entrevistando a testigos.

La vida de Fernando Cáceres, ex marcador central de la Selección Argentina y de equipos como Boca Juniors y River Plate, cambió radicalmente tras un violento asalto en 2009 en el que recibió un disparo en la cabeza. Desde entonces, está confinado a una silla de ruedas y enfrenta limitaciones motoras.

El vínculo entre Cáceres y Candia había llevado a la pareja a instalarse once meses antes en el edificio de Ramos Mejía. Sin embargo, este inicio de una nueva etapa quedó marcado por un final trágico que ahora es investigado como un posible caso de violencia de género.

El caso seguirá avanzando a medida que se conozcan los resultados de las pericias forenses y testimonios clave para esclarecer lo ocurrido.

La familia de Candia acusa a Cáceres de femicidio y exige justicia

La familia de Raquel Candia niega que su muerte haya sido un suicidio y señala directamente al exfutbolista Fernando Cáceres como responsable . La madre y dos hermanos de la víctima denunciaron públicamente que Cáceres ejercía violencia sobre Candia y que esta agresión podría haber escalado en los momentos previos a su caída.

Uno de los hermanos, que prefirió no revelar su identidad, afirmó que existían testigos que presenciaron episodios de hostigamiento y amenazas. «Vivían de forma conflictiva, con mucha violencia. Vecinos nos dijeron que hubo gritos y que la empujaron por el balcón», denunció. Según su relato, el vínculo entre ambos estaba marcado por constantes episodios de agresión.

Por su parte, Miguel, otro hermano de la víctima, fue categórico: «No se mató, la mataron». El hombre insistió en que se trató de un femicidio y criticó el manejo de la investigación. «Ella no haría algo así. La policía no me deja verla ni acceder a más información, y eso es desesperante», expresó con indignación.

Adela, madre de Candia, también se manifestó entre lágrimas, aunque reconoció que no conocía demasiados detalles del vínculo de su hija con Cáceres debido a lo reciente de la relación. «No hablaba mucho conmigo sobre él, pero hacía poco que estaban juntos y ya estaba mudándose», comentó, visiblemente afectada por el trágico desenlace.