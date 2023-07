DR. GUSTAVO BRIEND: “LAS MANCHAS DE SANGRE SON DE CECILIA. LA MATARON Y DESCUARTIZARON DENTRO DE ESA CASA Y DESPUÉS SACARON SUS RESTOS EN BOLSAS”

“CONCLUSIONES

En virtud de los Resultados obtenidos siendo ROMERO GLORIA CARINA la madre biológica de STRZYZOWSKI ANGELA MICHELL%:

1. El valor del Índice de Maternidad Total significa que: los perfiles genéticos obtenidos son 16.542.916 veces más probables si ROMERO GLORIA CARINA es la madre biológica de la mujer aportante del material genético femenino hallado: en porciones de cuatro e (4) hisopos con muestra obtenida del PISO DE LA HABITACIÓN NO 3 CON REACCION QUIMIOLUMUNISCENTE AL REACTIVO BLUE STAR FORENSIC (Muestra NO 1-CI Dictamen Pericial NO 232QU2023), en porciones de dos (2) hisopos con muestra obtenida de PARRILLA DE MADERA DE LA CAMA (Muestra N02 Dictamen Pericial NO 220QL/2023) y en recortes de la tela de COLCHON (Muestra N03 Dictamen Pericial NO 22001/2023) SECTOR ly2, SECTOR 3, que si es otro individuo cualquiera, no relacionado, al azar, de la población analizada.

2. La probabilidad del vínculo de Maternidad de ROMERO GLORIA CARINA respecto de la mujer aportante del material genético femenino hallado: en porciones de cuatro (4) hisopos con muestra obtenida del PISO DE LA HABITACIÓN NO 3 CON REACCION QUIMIOLUMUNISCENTE AL REACTIVO BLUE STAR FORENSIC (Muestra NO 1-CI Dictamen Pericial NO 232QU2023), en porciones de dos (2) hisopos con muestra obtenida de PARRILLA DE MADERA DE LA CAMA (Muestra N02 Dictamen Pericial NO 220QU2023) y en recortes de la tela de COLCHON (Muestra N03 Dictamen Pericial NO 220QU2023) SECTOR ly2, SECTOR 3 , es superior al 99,99%

3. El perfil genético mezcla hallado en Recortes de la tela de COLCHON (Muestra N 03 Dictamen Pericial NO 220QL/2023) SECTOR 4y5, ha sido aportado por dos o más desconocidos, pues no se han remitido otras muestras de referencia para su comparación.-“

Además de la prueba de ADN, confirmó la información uno de los abogados que conforma el equipo de la querella, de la familia de Cecilia, el Dr. Gustavo Briend en una entrevista en exclusiva con Alerta Urbana

El Dr. Gustavo Briend confirmó que las muestras de sangre halladas en una de las habitaciones y que fueron recolectadas a través de hisopados tomadas más precisamente de un colchón y de la parrilla de una cama son de Cecilia Strzyzowski

Estas muestras fueron tomadas de una habitación pero no está establecido a quien pertenecería esa habitación, solo se trata de la que señaló Gustavo Obregón en ese momento “Lo más contundente es que se halló rastros de sangre, en estos muebles que fueron donados de forma sorpresiva y rápidamente por los Sena”

Este resultado ¿Reafirma la sospecha y da más fuerza a la acusación de un femicidio por parte de la querella?

-“Por supuesto. Ahora tenemos la certeza que además de la posible técnica de reducción, donde inculpaban inicialmente a César, hubo un hecho además de sangre en la casa. Estaos determinando con otros elementos las circunstancia específica, pero estamos casi seguro que actuó más de una persona en el acto ejecutorio del homicidio de Cecilia”

¿Esto probaría que luego de asesinar a Cecilia, desmembraron su cuerpo?

-“Sí probablemente coincidamos con esa teoría, pero con los elementos que estamos recabando, porque hay información importante que se va a agregar en los próximos días, podría certificar que la desmembraron y la habrían retirado en bolsas”