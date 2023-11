DJOKOVIC VENCIÓ A JANNIK SINNER Y SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL ATP FINALS 2023

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El serbio venció al italiano por 6-3 y 6-3, logró su séptima consagración en esta competición y se convirtió en el máximo ganador tras superar a Roger Federer.

Este domingo, Novak Djokovic venció a Jannik Sinner por 6-3 y 6-3 en la gran final de las ATP Finals 2023 y se quedó con el título. El serbio logró tomarse revancha ante el italiano que lo había vencido en fase de grupos y de esta manera, tras derrotar al local en Turín, Italia, Nole se convirtió en el maestro de la temporada del circuito mundial de tenis.

El ATP Finals ya tiene un ganador y a su vez, un nuevo máximo campeón. Djokovic se impuso en sets corridos ante Sinner, logró su séptima consagración en el certamen y levantó el trofeo por segunda vez consecutiva. El partido tuvo 1 hora y 44 minutos de duración y el serbio fue superior durante todo el encuentro.

En ambos sets hubo algunos momentos claves en donde el número 1 del mundo demostró que iba a quedarse con la final. En el primero, cuando el marcador iba 2-1 a favor de Djokovic y debía sacar el local, el tenista con más títulos de Grand Slam dio vuelta un 40-15 y obtuvo el primer quiebre del partido. Además, en este set fue notoria la gran efectividad de Nole en los primeros saques, ya que logró 8 aces.

En el segundo y último set del partido, todo comenzó bien para el campeón: quebró en el primer game y de ahí todo se le puso cuesta arriba al italiano. A pesar de eso, cuando el juego iba 3-2 para Djokovic, Sinner tuvo puntos de break pero no los concretó. Finalmente, Nole apenas tuvo errores no forzados en el partido (8) y es por eso que no sufrió demasiado para quedarse con el trofeo.

«Ganarle al héroe local es fenomenal»

«Es muy especial esto. Fue una de los mejores temporadas que tuve en mi vida, sin dudas. Ganar ante el joven héroe local (Sinner), que jugó un gran tenis esta semana, es fenomenal. Estoy muy orgulloso de mi actuación en estos últimos dos días ante (Carlos) Alcaraz y (Jannik) Sinner. Son dos de los mejores jugadores en el mundo y por la manera en que estuvieron jugando tuve que mejorar mi juego», sentenció el mejor jugador del mundo.

Fuente: TyC Sports

