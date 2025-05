CIUDAD TV dialogó con el secretario de Gobierno, Diego Landriscina, sobre las acciones que lleva adelante de manera sostenido el Municipio.

“Para el que no conoce, Sáenz peña está básicamente sobre un fuentón y cuando cae mucha agua de repente y en muy poco tiempo, se hace imposible que no se acumule”, graficó el funcionario y reparó en una primera acción que tiene que ver con mejorar y hacer más efectivo el sistema de bombeo para lograr drenar el agua en el menor tiempo posible “a través de succión, con diferentes bombas de gran tamaño que tenemos en zonas estratégicas de la ciudad; gracias a dios está funcionando, el desagote se hace mucho más rápido que años anteriores con la limpieza contante de canales. El sistema de bombeo integral está dando sus frutos”, destacó, si bien remarcó que la variable del clima escapa de ese control “y no nos está jugando una buena pasada porque cuando terminamos de desagotar y liberar zonas de agua nos vuelve a llover como ocurrió ayer”, sumado a la lluvia caída entre el lunes y martes que acumuló cerca de 300 milímetros caídos.

En ese contexto, señaló que la directiva del intendente Bruno Cipolini a cada funcionar “es estar en la calle, en los barrios, hablando directamente con los vecinos y tratando de ver la situación personal y particular de cada uno de ellos”.

Una de las acciones inmediatas tuvo que ver con la apertura de comedores barriales, fijos y provisorios, “para dar asistencia constante a los vecinos que no podían salir del lugar por cuestiones de seguridad, por no querer dejar la casa, y llevamos asistencialismo directo en los barrios afectados”, entre los que se encuentran San Carlos, Santa Mónica y Cana, Hipólito Yrigoyen, barrio Sáenz Peña, 713, entre otros.

De acuerdo a esta situación de coyuntura, hay 33 comedores y merenderos funcionado. “Era una especie de cañada cuando se empezaron a construir las viviendas en esos barrios o están cerca de los sistemas de bombeos de la ciudad. Es donde desemboca toda el agua en primera medida por eso son los más afectados. Pero no quiere decir que estén obligados, seguimos trabajando con el sistema de bombeo que tenemos para que no se los afecte en lo más mínimo. Está funcionando, el agua que se ve en imágenes no está más”, aseguró y ratificó que el desagote es muy rápido, “pero tantos milímetros en tan poco tiempo hacen imposible que en una zona geográfica como la de Sáenz Peña no se acumule agua”.

Para resultados a mediano y largo plazo, el municipio también trabaja en la ampliación de los canales que permitan escurrir mayor caudal de agua.

FUENTE: CHACO DIA POR DIA