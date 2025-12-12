DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN: SAMEEP INCORPORÓ SISTEMA QR PARA AGILIZAR LAS GESTIONES DE LOS USUARIOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La herramienta permitirá facilitar a los usuarios el pago de facturas y el acceso a sus estados de cuenta, desde sus teléfonos móviles.

Desde Fontana, la empresa Sameep presentó este viernes, el nuevo sistema QR, que agilizará las gestiones y mejorará la experiencia de los usuarios. Al registrarse, podrán obtener sus facturas online, acceder a información comercial y de servicio, y mantenerse al día con todas las novedades.

El anuncio estuvo a cargo del vocal Guillermo Pereyra Iglesias y el coordinador de la Zona 1 del organismo Jonathan Roa, acompañados por el secretario de Obras y Servicios Públicos de esa localidad, Edgar Valoriani.

La herramienta permitirá facilitar a los usuarios el pago de facturas y el acceso a sus estados de cuenta desde sus teléfonos móviles, evitando así la impresión de facturas en formato papel. Dicha actualización comenzó a implementarse en Fontana y desde el año próximo se replicará en el resto de la provincia.

“Esto se enmarca en el proceso de modernización que estamos llevando adelante en la empresa con el objeto de facilitar y agilizar los pagos y gestiones de los usuarios”, subrayó Roa. De esta forma se contribuye también con el cuidado del ambiente al erradicar la impresión de facturas en papel, ya que dicha información será enviada en forma mensual a los teléfonos móviles y al correo electrónico que el usuario declare.

“Los usuarios podrán acercarse a nuestras oficinas comerciales para ser asesorados sobre la lectura de los QR; solo deberán completar un formulario y todos los meses recibirán un whatsapp y un correo electrónico con la factura, y con eso, podrán efectuar el pago en las cajas comerciales o en cualquier lotipago u otro medio habilitado”, precisó el funcionario.

Por último, comentó que en Fontana se realizó la prueba piloto del sistema que el próximo año comenzará a implementarse en el resto de la provincia. “Se trata de garantizar accesibilidad para el cliente para pagar sus servicios, mediante un sistema más ágil, seguro y amigable con el medio ambiente”, acotó.

El vocal Pereyra Iglesias señaló que la medida forma parte del proceso de actualización tecnológica que atraviesa la empresa por disposición del gobernador Zdero. “La idea es dar soluciones y rapidez a la gente y al funcionamiento de la empresa misma, generando también un ahorro en la impresión de facturas”, remarcó.

Valoriani, a su vez, destacó que la prueba piloto se haya llevado adelante en su comuna y dijo que será sin dudas una herramienta de vital importancia para los usuarios.

