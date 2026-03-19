DIA DEL HOMBRE: PORQUE SE CELEBRA HOY

Cada 19 de marzo, en varios países de América Latina se conmemora el Día del Hombre con un origen ligado a la tradición religiosa. La fecha está vinculada a la figura de San José de Nazaret, tomada como símbolo del rol paterno y trabajador en el cristianismo, y convive con otra jornada internacional que propone una mirada más actual sobre la masculinidad.

En países como Colombia, Bolivia y Honduras, la elección del 19 de marzo no es casual. Coincide con la festividad dedicada a San José, considerado dentro de la tradición cristiana como un modelo de padre y sostén familiar. A partir de su figura, la jornada recupera valores como la responsabilidad, el compromiso, la humildad y la cultura del trabajo.

Más allá de su raíz religiosa, la fecha también funciona como disparador para pensar el lugar de los hombres en la sociedad actual. La propuesta no apunta a competir con otras conmemoraciones, sino a abrir un espacio de reflexión sobre los vínculos, los roles y las transformaciones que atraviesan las masculinidades.

El significado detrás del 19 de marzo

De acuerdo con la tradición, San José de Nazaret fue el esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesucristo. Su historia está atravesada por la aceptación del mandato divino y por su rol como protector de la familia.

Se lo describe como un trabajador manual, dedicado a oficios como la carpintería y la construcción, tareas que, según los relatos religiosos, transmitió a Jesús. Esa imagen consolidó su figura como referencia de esfuerzo cotidiano y vida austera.

Dentro de la Iglesia Católica es reconocido como patrono de los trabajadores, las familias, los padres y los inmigrantes. Algunas tradiciones ubican su muerte un 19 de marzo, lo que reforzó el peso simbólico de la fecha.

Dos fechas, dos enfoques

Aunque el Día del Hombre se celebra el 19 de marzo en varios países de la región, existe otra conmemoración de alcance global: el Día Internacional del Hombre, que se conmemora el 19 de noviembre.

Esta jornada nació en 1992 en Estados Unidos por iniciativa de Thomas Oaster y tomó impulso internacional en 1999 a partir del trabajo de Jerome Teelucksingh. A diferencia de la fecha de marzo, su enfoque está puesto en problemáticas actuales, como la salud física y mental, la equidad de género y la promoción de modelos positivos de masculinidad.