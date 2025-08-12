DETUVIERON A UNA AZAFATA EN EZEIZA POR INTENTAR CONTRABANDEAR RELOJES, DIEZ IPHONE Y JOYAS POR $58 MILLONES

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza al intentar contrabandear una serie de objetos valuados en más de $58 millones de pesos.

La tripulante de cabina, de 64 años, fue identificada al pasar por un escáner en la terminal internacional.

Cuando el personal de seguridad aeroportuaria detectó irregularidades en su equipaje, encontraron joyas, relojes y celulares de alta gama que no habían sido declarados.

La mujer, identificada como María del Carmen Patané, levaba consigo un arsenal de objetos de lujo que incluía:

Cuatro relojes Rolex

Joyas de oro y diamantes (cadenas, anillos, aros, un brazalete y un prendedor)

Diez iPhones (entre ellos iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Pro Max y 14 Pro Max).

Ocho monedas de oro

Otros dos celulares de menor valor.

La tasación oficial de estos objetos superó los $58 millones de pesos, y un perito de la Corte Suprema confirmó que las joyas son auténticas.

En su casa secuestraron más de 93 mil dólares en efectivo (Foto: PSA).

A raíz del hallazgo, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de la azafata, donde se incautó de una suma importante de dinero en efectivo: $93.920 dólares y $15.730 euros.

El hecho, que se dio a conocer en las últimas horas, ocurrió durante los primeros días de mayo, cuando la tripulante de cabina fue interceptada en la nueva terminal B de preembarque internacional.

La azafata llevaba muchos objetos de valor en su equipaje (Foto: PSA).

Ese día, pasadas las 5 de la mañana, la guardia de prevención de la Unidad Operativa de Seguridad Aeroportuaria de Ezeiza la detuvo antes de que tomara un vuelo con destino a Miami.

La tripulante de cabina fue imputada por tentativa de contrabando y se le prohibió la salida del país mientras avanza la causa. El expediente está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, bajo la órbita de la justicia federal.