DETECTARON OTRA MODALIDAD DE ESTAFA EN REDES SOCIALES CON UN AVISO LABORAL

En horas de la tarde de este jueves, la División de Investigación e Inteligencia recibió imágenes vía WhatsApp, que alertaban sobre una publicación sospechosa.

El primer mensaje difundía una convocatoria bajo el título: «Urgente busco 10 personas para hacer un trabajo; pago $300.000 por persona, tengo comprobantes. Interesados/as escriban al mp más info».

Paralelamente, se identificó una cuenta de Facebook bajo el usuario «Turismo Extremo Eliana», donde se promocionaban viajes a distintos puntos del país. El número telefónico vinculado a estas publicaciones sería el +54 11 6970 9653.

Al establecer contacto con el abonado mencionado, se constató que el perfil de WhatsApp funcionaba como «empresa», mostrando un catálogo de viajes en micros de larga distancia.

Sin embargo, al consultar sobre la oferta laboral, el interlocutor remitió un archivo con requisitos para acceder a supuestos beneficios de un casino online, solicitando un pago inicial de $20.000 para obtener premios de hasta $600.000, con la promesa de compartir ganancias.

Posteriormente, se recibió la imagen de un documento de identidad, junto con una cuenta de Facebook, bajo el usuario Alex Robledo.

Se compartió, además, un enlace a la página argenbet.net, con credenciales de acceso para realizar depósitos.

Las averiguaciones realizadas permiten inferir que se trataría de una modalidad de estafa digital, orientada a captar personas mediante falsas ofertas laborales y supuestos beneficios en casinos online.

La División de Investigación e Inteligencia continúa con las diligencias correspondientes para determinar el alcance de la maniobra y prevenir nuevas víctimas.