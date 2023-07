DESDE LAS 21:30, FOR EVER ENFRENTA A ATLANTA EN BUSCA DE ROMPER LA MALA RACHA DE VISITANTE

Con el objetivo de lograr su primer punto de visitante en el torneo, el equipo de Osella prepara tres cambios para enfrentar a Atlanta. Dellarrosa, Sombra y Abraham ingresarían por Ríos, Romero y Allende.

El equipo dirigido por Diego Osella buscará terminar con la «maldición» de visitante esta noche cuando enfrente en Buenos Aires a Atlanta por la fecha 24 del campeonato de Primera Nacional. Cabe recordar que el «Negro» perdió los 12 partidos que jugó fuera del Juan Alberto García. Dirige Javier Delbarba y se podrá ver por la plataforma de TyC Sports Play.

Para recordar el último triunfo forevista fue de casa hay que remontarse al 14 de agosto de 2022, cuando venció por 2 a 1 a Brown de Adrogué con goles de Claudio Vega (hoy en Sarmiento) y de Luciano Giménez (en Chacarita). «Esto de salir afuera y perder ya cansa» , supo decir Osella luego de la derrota 1 a 0 frente a Chacarita, hace dos semanas.

Según lo probado en la semana, Alan Sombra y Jonathan Dellarossa entrarían al equipo titular por Gonzalo Ríos y Matías Romero. Una duda que maneja Osella es quién cubrirá el costado izquierdo de la defensa, ya que Leandro Allende, entre bajos rendimientos y molestias físicas, podría dejar su lugar a Ignacio Abraham.

Crédito: Sebastián Silva

Por su parte, el «Bohemio» viene de empatar en la última jugada frente a Independiente Rivadavia de visitante. Se espera un solo cambio con respecto a ese partido y es el ingreso de Lucas Ríos en lugar de Diego Becker, que terminó lesionado en Mendoza y no fue convocado por el DT, Nicolás Diez.

For Ever jugará con «los resultados puestos», ya que sus dos perseguidores inmediatos juegan antes. Tristán Suárez (2 puntos por debajo de For Ever), enfrenta a las 15:30 a Mitre de Santiago del Estero, mientras que Villa Dálmine (4 por debajo del «Negro») visita a Ferro, desde las 16:00.

PROBABLES FORMACIONES

ATLANTA: Nicolás Sumavil; Franco Camargo, Alan Aguirre, Fernando González y Marcos Pinto; Lucas Ríos, Alejo Dramisino, Mauro Bogado y Franco Vedoya; Juan Galeano y Nicolás Mazzola. DT: Nicolás Diez.

CHACO FOR EVER: Gastón Canuto; Juan Galetto, Gino Barbieri, Yair Marín y L. Allende o I. Abraham; Javier Iritier, Diego Sánchez Paredes, Mateo Maccari y Alan Sombra; Nicolás Silva y Jonathan Dellarossa. DT: Diego Osella.