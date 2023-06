“DESDE 1994 INTEGRO EL PODER JUDICIAL Y EN NINGÚN GOBIERNO HE RECIBIDO UN LLAMADO PARA BENEFICIAR O PERJUDICAR A ALGUIEN”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El integrante del Equipo Fiscal Especial que investiga la desaparición de Cecilia Strzyzowski repasa hipótesis y las pruebas recolectadas hasta el momento. Además, recuerda que el 27 de junio es la fecha tope para definir si se dicta la prisión preventiva a los imputados.

El fiscal de Cámara Jorge Fernando Gómez, integrante del Equipo Fiscal Especial conformado para investigar la desaparición de Cecilia Strzyzowski, aseguró que las condiciones de trabajo dadas desde la Procuración General y desde el Superior Tribunal de Justicia garantizan los avances en esta investigación; a la vez que hizo un análisis de las principales hipótesis hasta el momento, y de algunas de las pruebas más importantes recolectadas.

“Desde el año 1994 integro el Poder Judicial, primero como fiscal de investigación durante 10 años, y en los últimos 18 años como fiscal de cámara. Nuestra provincia, en este tiempo, tuvo gobiernos de distintos tintes políticos. En ningún gobierno, en todos estos años, he recibido un llamado para beneficiar o perjudicar a alguien”, subrayó durante una entrevista con el canal TN.

Al analizar los elementos reunidos en la causa 22.632/2023-1 “Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio”, el fiscal indicó que la inexistencia de pasajes que indicaran que Cecilia viajaría a Ushuaia junto a su pareja es una de las pruebas que más complican a los detenidos. “Toda esta historia que se armó y que Cecilia transmitió a sus familiares, a su mamá Gloria y a su abuela, no era real”, sostuvo, afirmando así que la familia Sena le habría “mentido” sobre ese viaje a la joven.

Luego, Gómez fiscal diferenció una declaración testimonial y la de un imputado. “La declaración del señor (Gustavo) Melgarejo –el casero encargado del campo de Emerenciano Sena- es una declaración de imputado, que es un medio de defensa, no es un medio de prueba. En esa declaración de imputado, él está incluso autorizado para mentir. Entonces, no hay que tomarla por cierto. Es decir, en la medida en que no se incorporen pruebas objetivas que le den algún un viso de veracidad a lo que él dice, directamente se sigue con la o las líneas investigativas que tenemos hasta ahora”, explicó.

Así, el fiscal de Cámara ratificó que esas líneas de investigación que sigue el Equipo contemplan un plan que involucra a los tres integrantes del clan Sena. “Tenemos hasta el 27 de junio para adoptar una resolución, que podría ser la prisión preventiva. Hasta ese momento, tenemos tiempo para ir definiendo cuestiones en base a las pruebas que se sigan incorporando”, reveló.

Las pruebas más relevantes

Entre las medidas de prueba recolectadas, que son cuantiosas, el fiscal mencionó como una de las más importantes que “Cecilia entró a la casa de la familia (en Santa María de Oro 1460) a las 9.16 de la mañana del viernes 2 de junio. Y de esa casa no salió por sus propios medios”.

Además, dijo que “los teléfonos de Cecilia y César, conforme a las antenas y celdas que los iban tomando, siempre se movieron en forma conjunta, hasta el día que se apagaron. Entonces, en base a la prueba incorporada, Cecilia no estaba con vida cuando los teléfonos se apagaron”.

En esa línea, reveló que desde el teléfono de la joven “se mandaban mensajes a su familia, cuando Cecilia, según las pruebas que tenemos, ya no estaba con vida”. “Entonces, uno empieza a armar un rompecabezas y a tejer los indicios, y la conclusión a la que por hoy por hoy llegamos es que a Cecilia le dieron muerte ese día 2 de junio en esa casa”, marcó Gómez.

Acerca de los chats del teléfono de la joven que se difundieron por distintos medios, el fiscal confirmó que formaban parte de la construcción de una coartada de quienes hoy están imputados.

Entre las hipótesis de análisis que maneja el Equipo Fiscal, Gómez también habló sobre la participación de cada uno de los actuales imputados en el supuesto crimen de la joven. De hecho, recordó la imputación a César Sena desde el primer momento de la investigación por supuesto femicidio. Pero, además, con respecto a la imputación sobre Emerenciano Sena, indicó que se configura como “autor de un homicidio agravado por la participación de tres o más personas”.

También el fiscal dijo que “se está analizando” si existió un plan para hacer que Cecilia fuera ese viernes 2 de junio a la casa de la familia Sena, dado que –según indicios de la investigación- la joven no tenía relación ni vínculos con el padre y la madre de su pareja. E insistió en que éstas y otras cuestiones quedarán plasmadas en la decisión de los fiscales sobre la prisión preventiva de quienes están detenidos imputados en este momento, con plazo máximo hasta el 27 de este mes.

Rastrillajes

Por otra parte, explicó por qué la representación legal de la familia de la víctima no fue notificada acerca de los últimos rastrillajes, el domingo en el barrio Emerenciano de Resistencia, donde se encontraron restos de una valija que pertenecería a Cecilia, y otros elementos.

“Algunas medidas no son necesarias modificarle las partes, como ésta, porque esto fue en un lugar público, no se tuvo que ingresar a ninguna casa particular ni realizar ningún allanamiento. Si tenemos que notificar a las partes sobre los allanamientos que se harán, esos allanamientos nunca van a dar el resultado esperado; porque, si las partes se notifican, si hay allí algún elemento que los comprometa, lo habían desaparecer”, indicó Gómez.

Relacionado