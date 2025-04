La frustración y la impotencia resuenan en las voces de quienes presencian la depredación en el Río Paraná. Un guía local, en uno de los audios, describe con angustia el panorama: “Están haciendo mierda todo”.

Sus intentos por alertar a Prefectura Naval Argentina, el Centro de Operaciones Tigre (COT) y otras entidades resultaron vanos: “nadie le dio pelota”. Su preocupación se centra en la alarmante selectividad de la pesca, donde “son todos dorados, no hay ni un sábalo“, señalando el Arroyo Claro y la zona de “Villa La Ñata” como puntos de descarga de esta actividad ilícita.

Otro testimonio, igualmente revelador, detalla una operación a gran escala en Arribeños Sur. La grabación describe cómo, en plena madrugada, la actividad es frenética: “cargaron dos camiones, un semi y un sider a las 6 de la mañana“.

La situación se repitió poco después con la circulación de “dos camiones más” cargados. La respuesta de las autoridades ante la denuncia fue desalentadora: “Llamé a la Prefectura, me dijeron que ya iban, llamé a la Policía y me dijeron que no tenían jurisdicción”. La contundente descripción de la carga no deja lugar a dudas: “Todos dorados sacaron. Todos los cajones llenos de dorados”, con los camiones ubicados en “la tierra sobre Arribeños Sur“.

Estos testimonios que obtuvo Noticias Ambientales, que por pedido de los declarantes mantenemos bajo anonimato, matizan un cuadro preocupante que exige una atención urgente. La aparente libertad con la que operan estos pescadores furtivos, sumada a la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades, genera una profunda inquietud sobre el futuro del dorado y el equilibrio ecológico del Delta.

El marco legal y la realidad de la pesca furtiva

La pesca comercial del dorado está explícitamente prohibida en Argentina por la Ley 26.021, que declara a esta especie de interés nacional, priorizando su valor turístico y ecológico. La normativa restringe su captura a la pesca deportiva con devolución. En la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Actividades Pesqueras y Acuicultura establece regulaciones específicas, como tallas mínimas y vedas, especialmente en la temporada de reproducción. A nivel local, el municipio de Tigre complementa estas normas con restricciones en ciertas áreas.

Sin embargo, como evidencian los audios, la realidad en el Delta parece distar mucho de lo que la ley establece. La pesca furtiva persiste, amenazando la supervivencia del dorado y el delicado equilibrio del ecosistema.

Un pescador local, cuya voz se escucha en los audios, lamenta: “La pesca furtiva está reduciendo la cantidad de ejemplares, lo que hace que cada vez sea más difícil encontrar dorados en algunas zonas clave”.

Estudios recientes advierten sobre el impacto de la disminución del dorado en la cadena alimenticia del Delta, lo que podría generar un desequilibrio ecológico de consecuencias imprevisibles. La falta de un control efectivo y sanciones severas permite que esta actividad ilegal continúe prosperando.

La urgente necesidad de acción

Combatir la pesca ilegal del dorado en el Delta del Paraná requiere un esfuerzo coordinado y urgente. Es fundamental fortalecer los controles por parte de organismos tales como la Prefectura Naval Argentina, entre otros, dotándolos de los recursos necesarios para una fiscalización efectiva.

Matanza de dorados

Asimismo, la educación ambiental y la promoción de la pesca con devolución por parte de las organizaciones de pescadores deportivos son herramientas cruciales.

Expertos coinciden en la necesidad de endurecer las sanciones para quienes infrinjan la ley y de intensificar la vigilancia en los puntos críticos del Delta.

Campañas de concientización dirigidas tanto a pescadores como a comerciantes de pescado son igualmente importantes para generar un cambio de actitud

El dorado en peligro, el Delta en riesgo

El dorado, un símbolo de la riqueza natural de los ríos argentinos, se enfrenta a una amenaza seria la depredación en el Río del Paraná. A pesar de la existencia de leyes que buscan protegerlo, la falta de controles efectivos y la aparente inacción ante la pesca furtiva masiva ponen en riesgo su futuro y la salud de todo el ecosistema.

La solución exige un compromiso real y acciones concretas por parte de las autoridades, los pescadores y la sociedad en su conjunto. Solo a través de un esfuerzo colectivo se podrá garantizar que las futuras generaciones disfruten de este emblemático pez en las aguas del Delta.