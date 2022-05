DEJÓ LA UNIVERSIDAD PARA ABRIR UN CUENTA EN ONLYFANS, SUS PADRES LA ECHARON DE LA CASA Y AHORA ELLA LES PAGA LAS CUENTAS.

La estudiante de 19 años informó a sus padres de su determinación, pero éstos no la tomaron nada bien y finalmente la echaron de la casa, por lo que Faith se fue a vivir con uno de sus hermanos.

Pero la mujer no dejó atrás sus aspiraciones y, una vez instalada en su nuevo hogar, se enfocó de lleno en sus objetivos. ¿El resultado? En pocos meses ganó más de US$1 millón y pudo comprarse una casa.

“Compré una casa nueva por US$ 800 mil y me compré carteras Rolex, YSL y Gucci, y una bolsa Louis Vuitton. También gasto alrededor mil dólares cada 15 días en ropa nueva para fotos de Instagram o OnlyFans. Nunca uso lo mismo dos veces”, comentó Lianne al New York Post.