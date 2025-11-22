CRIMEN EN NAPENAY: ALLANARON UN CAMPO DONDE SECUESTRARON VARIAS ARMAS

Durante la tarde de este viernes, personal policial de Napenay llevó adelante un allanamiento en un campo del Lote 27, tras la investigación por el homicidio de un ciudadano de 31 años. El operativo fue ordenado por la Fiscalía N°3 de Sáenz Peña.

El procedimiento se realizó entre las 15:45 y las 18, y en el lugar se encontraba el propietario del predio, un hombre de 50 años, quien fue aprehendido por disposición de la magistratura.

El dueño del campo detenido.

Durante la requisa, los efectivos hallaron y secuestraron un teléfono celular, un rifle calibre 22 con mira telescópica, una escopeta calibre 12, ocho cartuchos y una pistola calibre 22 sin número visible. Las armas quedaron en poder del ayudante fiscal para su análisis.

Allanamiento por el crimen en Napenay.

Además, de manera impostergable, secuestraron prendas de vestir y una caja vacía de municiones, entre ellas, una camisa de grafa con manchas de sangre, que serán investigadas para constatar si están relacionadas con el hecho.

Finalmente, el ciudadano fue trasladado y notificado de su aprehensión por «Supuesto homicidio». Alrededor de las 18:30, personal del Gabinete Científico llevó a cabo la prueba de dermotest, con el fin de detectar restos de pólvora en manos y brazos.