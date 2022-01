COVID-19: CONFIRMAN 47.663 NUEVOS CASOS EN LA ARGENTINA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

En medio de la tercera ola de la pandemia, con el avance de la variante Ómicron, este viernes 31 de diciembre de 2021 se registraron 23 muertes y 47.663 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

Así, hubo una leve baja en el número de casos, aunque también hubo menos testeos, y no bajo la positividad. El jueves se había alcanzado el número más alto de infectados durante la pandemia, con 50.506.

Con estos datos, el total de personas infectadas en el país ascendió a 5.654.408, mientras que el número de fallecidos subió a 117.169.

Por otro lado, la cartera sanitaria indicó que actualmente hay 1.009 pacientes con covid-19 internados en terapia intensiva, en tanto que subió a 230.180 el número de casos activos en el país.

Asimismo, en las últimas 24 horas fueron realizados 158.345 testeos, con una tasa de positividad del 30,1%.

Los últimos 23 decesos registrados corresponden a 14 hombres y nueve mujeres.

LOS NUEVOS CASOS, PROVINCIA POR PROVINCIA

LOS AUTOTEST ESTARÍAN A LA VENTA EN ENERO

En medio de la tensión que se registra en los principales centros de testeo, del país, las autoridades ultiman los detalles para que los autotest comiencen a venderse en las farmacias a partir de enero.

“Creemos que pronto, la próxima semana o la siguiente tendremos los registros por parte de la autoridad regulatoria”, indicó Sonia Tarragona, la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, en declaraciones a TN. Y agregó: «Durante el mes de enero estarán en las farmacias». La medida, adelantó, será aprobada en los próximos días.

La funcionaria explicó que la responsable de la notificación y el registro para la adquisición de los autotest será la farmacia, que va a tomar los datos de las personas a las que les dispensa el test con los resultados dentro de las 72 horas.

Los resultados de los mismos, se elevarán al sistema nacional de vigilancia y las farmacias que no notifiquen no podrán seguir vendiéndolos. ”El que no notifica no puede reponer lo que vendió”, advirtió.

