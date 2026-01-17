CORTES EN ANTEBRAZOS Y CUELLO: ASÍ ENCONTRARON A LA MUJER MUERTA JUNTO A SU HIJO EN UN HOTEL

A través de fuentes de TN, la periodista Milagros Moreti indicó que el examen preliminar de los investigadores dijo que el niño murió primero y que su cuerpo presenta características de asfixia, posiblemente por sumersión.

Por otro lado, reveló que la mujer de 41 años presentaba 11 heridas cortantes en ambos antebrazos y dos cortes en el cuello.

Por otro lado, otras fuentes alegaron que, en la terrorífica escena, había “mucha sangre, jeringas y dosis de insulina”. Tras esto, la principal hipótesis considera que lo que ocurrió fue un “crimen seguido de suicidio”, es decir, que la mujer habría matado al niño para luego suicidarse.

Quiénes eran Gisela de Yurkam y su hijo Gabriel Saru Ovejero

Tras encontrarlos sin vida en el hotel Ker de Recoleta, se dieron a conocer quiénes eran Gisela de Yurkam, de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7 años. La mujer era docente y había trabajado en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, en el Colegio San Mauricio y en el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

Ambos ingresaron al hotel el jueves con la intención de pasar una noche. La madre de una alumna que asistía al colegio donde Yurka trabajaba había publicado en las redes sociales anunciando que la madre y el hijo se encontraban desaparecidos desde el miércoles 15 de enero por la tarde.

Este viernes, cerca de las 10 de la mañana, Gisela y de su hijo Gabriel fueron encontrados sin vida en la bañera de la habitación 306 del hotel Ker, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear al 1300, Recoleta.