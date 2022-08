CÓRDOBA: INVESTIGARÁN MÁS CASOS SOSPECHOSOS DE BEBÉS MUERTOS EN EL NEONATAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El espanto por la muerte de bebés sanos en el Neonatal no deja de conmocionar a Córdoba y el país. Pese a la detención de una enfermera el viernes pasado, y la imputación a quien hasta hace unos días fue la directora de ese centro de salud, la investigación lejos está de haber arrojado alguna novedad contundente. La desconfianza y el mar de dudas continúan reproduciéndose en medio de un impacto sin antecedentes.

Pero en ese mismo lapso, hubo otros 13 bebés fallecidos, según indicaron los informantes. No se los integró al universo de episodios judicializados porque desde el Ministerio de Salud se indicó que podría haber otras causas (bajo peso, malformaciones, etcétera) para explicar sus decesos prematuros. No obstante, ahora sí se investigarán.

Por el momento, no está previsto que se realicen nuevas autopsias. La causa sólo tiene dos estudios de este tipo: a los dos bebés fallecidos el 6 de junio. Como ninguno de los casos anteriores fueron judicializados en su momento, ya se especula con que no tiene sentido exhumar los cuerpitos, porque se entiende que las supuestas sustancias que se pudieran buscar ya no se encontrarían.