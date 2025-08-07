CONGRESO POLÍTICO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA EN CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la ciudad de Juan José Castelli se llevó adelante el Congreso Político Educativo de la Educación Indígena en el Chaco, un espacio fundamental para el abordaje de los derechos y la interculturalidad en el ámbito educativo.

El evento fue organizado por la SICEACH y contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas:

Fabián Felman, secretario de la Confederación de Educadores Argentinos del NEA,

El Defensor del Pueblo Dr. Sergio Gustavo Lencovich,

La referente educativa Alicia Torres,

Presidenta del Concejo a cargo de la intendencia Soledad Rach, el subsecretario de Pueblos Originarios Lázaro Eugenio Díaz.

además de directores, profesores y estudiantes de distintas instituciones.

Durante el encuentro, se abordaron temas fundamentales vinculados a la defensa activa de los derechos de las comunidades indígenas, promoviendo la reflexión sobre la necesidad de no solo escribir los derechos, sino también ejercerlos de manera efectiva.

Soledad Rach, hizo entrega de la Resolución 1174/25, que declara al Congreso de Interés Municipal, Social, Educativo y Cultural.

