CON UNA IMPACTANTE APERTURA DE CASI 4HS, SE DIO INICIO A LOS JJOO 2024 EN PARIS

“Es un honor llevar la bandera. Tengo felicidad, emoción, ansiedad, ya empiezan los Juegos. Los dos competimos mañana y esa ansiedad se empieza a sentir. No sabía mucho (de la ceremonia en el Sena). La verdad que es increíble, no me tocó nada parecido, siempre fue caminar por un estadio. Va a ser súper especial, particular y algo mágico”, explicó Rocío Sánchez Moccia en TV Pública.