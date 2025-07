CON LOS VETOS EN LA MIRA, EL GOBIERNO APUNTA A LOS GOBERNADORES POR NO APLICAR EL AJUSTE FISCAL

El Gobierno nacional volvió a insistir en su rechazo a las leyes aprobadas recientemente en el Senado, que contemplan una actualización más favorable de las jubilaciones, la declaración de la emergencia en discapacidad y la reactivación de la moratoria previsional. En ese marco, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que el presidente Javier Milei vetará esas iniciativas y aseguró que implican un fuerte impacto fiscal que pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

«Todos estos temas descalabran el Estado. El Gobierno las va a vetar, no tengan dudas», sostuvo Francos en declaraciones radiales. Según el funcionario, las normas representan un incremento del gasto equivalente al 1,4% del PBI, una cifra que el Ejecutivo considera incompatible con su política de déficit cero.

Francos también atribuyó el revés parlamentario a las tensiones propias del calendario electoral. «Estamos a tres meses de las elecciones nacionales, cada sector hace su juego», afirmó, y sin dar nombres, criticó a varios gobernadores por «no haber avanzado con el ajuste fiscal» en sus provincias.

El funcionario detalló además que hubo negociaciones con distintos mandatarios, algunas exitosas y otras no. «Muchos gobernadores quisieron acordar con nosotros porque Milei mide muy bien. En otras provincias decidimos avanzar solos, eso generó algunos problemas y como reacción apoyaron las propuestas del kirchnerismo», evaluó.

En la misma línea, Francos habló de las recientes reuniones mantenidas en Casa Rosada con mandatarios provinciales y reveló que hubo pedidos concretos de fondos. «Hay un reclamo de los gobernadores por más recursos», indicó, aunque aseguró que la Nación no recortó partidas a las provincias: «Todos los impuestos que hemos derogado afectan la recaudación nacional. No hemos afectado los intereses provinciales, no les tocamos un solo peso».

Con esta postura, el Gobierno nacional confirma que hará uso de la herramienta del veto presidencial si el Congreso insiste con leyes que, según su mirada, comprometen el equilibrio fiscal. Mientras tanto, la tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores sigue en aumento en un contexto atravesado por la disputa electoral.