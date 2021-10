CHARLY GARCÍA: “SOY IGUAL QUE BOB DYLAN, PERO ME FALTAN LOS 900 PALOS VERDES QUE TIENE ÉL EN EL BANCO”

El genial músico argentino, que cumple 70 años este sábado, dijo sentirse «bien, económicamente tirando y emocionalmente como se puede”. Contó, además, que se convirtió en un aficionado a los videos de YouTube.

El músico Charly García, aseguró hoy sentirse «bien, económicamente tirando y emocionalmente como se puede”, en tanto se comparó con estrellas internacionales de la historia del rock y manifestó: “Soy igual que Bob Dylan, pero me faltan los 900 palos verdes que tiene él en el banco”.

En una entrevista concedida a una FM porteña, García se mostró feliz porque su cumpleaños número setenta coincide «con el fin de la pandemia» de coronavirus en la Argentina, según dijo, y además compartió algunas anécdotas y reveló intimidades de su vida durante la charla.

“Estoy bien, económicamente tirando y emocionalmente como se puede”, sostuvo el músico, que trazó un parangón con los Rolling Stones, que salieron de gira con Mick Jagger con 78 años, Keith Richards con 77 y Ronnie Wood con 74.

“Me da paz, porque si Keith Richards está vivo…”, expresó entre risas, antes de contar una anécdota con el recientemente fallecido Charlie Watts: “Una vez que estaba con ellos en el mismo lugar, yo me acerqué a donde estaba la comida, me robé un trozo de algo que no sé qué era y él vino y me dijo, ´Vos debés ser importante´”, rememoró.

Consultado por el furor de The Beatles durante su juventud, García comentó: “Yo a esa edad estaba en la calle haciendo quilombo con la guitarra”, para luego señalar: “Soy igual que Bob Dylan, pero me faltan los 900 palos verdes (millones de dólares) que tiene él en el banco”.

También sostuvo el músico durante la entrevista: “Siempre fui famoso yo, desde que tengo uso de razón siempre noté que pasaba algo. En un momento dije: ´¿estoy loco o soy famoso?´. Si estuviese loco me hubiesen internado, así que debía ser famoso”, y agregó: “Si sos famoso y te odian debe ser horrible”.

LA SUERTE

Resaltó Charly la importancia de «la suerte» en la carrera artística de un músico y comentó que se convirtió en un aficionado a los videos de la red social YouTube: “Pasan cosas que me interesan mucho, cosas de músicos, cosas del 60″, dijo. De todos modos, añadió: «Hay canales que pasan esas putitas que se quieren hacer famosas cantando covers y eso no lo soporto”.

“Me encanta ver videos de gente extranjera que reacciona a mis canciones, para ver cómo lo hacen. Algunos se agarran la cabeza, no pueden creerlo, dicen: ´Por qué este músico no es famoso en todo el mundo´”, indicó. “Era re-grasa cantar en castellano, después de los Beatles ¿qué ibas a cantar?”, acotó en ese sentido.