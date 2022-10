CHAQUEÑOS ACUSAN A UNA EMPRESA DE CORRIENTES DE UNA «MILLONARIA ESTAFA»: «PERDIMOS LOS AHORROS DE NUESTRA VIDA»

Uno de los denunciantes contó a Diario Chaco que invirtió 13 mil dólares y que la empresa «nos dijo que se perdió todo en un comunicado con información copiada de Google Financiero».

Un grupo de 60 personas denunció a una familia de apellido Sosa, propietaria de DS Inversiones, por una supuesta estafa millonaria en la que los denunciantes invertían importantes sumas de dinero a la organización a cambio del servicio de «especialistas de mercado y corredores de bolsa» que tenían el objetivo de diversificar el dinero en distintos instrumentos a los efectos de obtener ganancias.

«En 2020 conocemos a D.E. Sosa, que nos presenta esta oportunidad de inversión en esta empresa que está inscripta en la AFIP. Nos comenta cómo era toda la operativa y las ganancias. El porcentaje de ganancias era lo que nos atrajo a invertir con él, ya que él se presentaba como especialista del mercado de capitales, agente de bolsa que estaba inscripto en la comisión nacional de valores, entonces eso nos una cierta garantía. Prometía ganancias de un mínimo del 10 % con un máximo del 40% mensual, eso fue lo que nos atrajo, ya que el plazo fijo en esa época tenía una ganancia del 40% anual», contó el denunciante Emanuel Borda en declaraciones a Diario Chaco.

Todo parecía funcionar de la manera acordada, contaron, hasta que repentinamente no pudieron seguir retirando dinero.

«En marzo de este año empezó a ser menos fluida la comunicación, no nos mandaban los balances y nosotros mandábamos correos electrónicos para saber qué está pasando. No teníamos respuesta. Decía que sí, que ya iba a mandar, que tenía demasiado trabajo. Y así nos empezaron a patear y a patear, a seguir estirando el plazo. Después en abril nos llega un comunicado, justo con la guerra de Ucrania y todo eso, y ese fue su justificativo», relató Borda quien invirtió unos 15.000 dólares que a valor del dólar blue representa más de $ 3.500.000.

«Lo usaron como una excusa», agregó Franco Pobereznyj, otro damnificado que contó haber invertido $ 1.000.000.

La situación motivo que varias de las personas que no podían retirar su dinero y que habrían recibido la información de que perdieron la totalidad de sus inversiones, se unieran para presentar una denuncia colectiva tramitada en la Fiscalía de Instrucción N° 4 de la Ciudad de Corrientes. Cabe destacar que es en esa provincia donde funciona DS Inversiones.

Según consta en la denuncia a la que accedió Diario Chaco , los denunciantes estuvieron casi 5 meses sin recibir retornos ni información sobre el estado de sus cuentas hasta que finalmente recibieron la peor noticia: el dinero invertido se había perdido por una serie de argumentos que esgrimió la empresa y que no convenció a sus clientes.

«Se perdió todo, otra respuesta no nos dieron. Y en ese comunicado que nos manda es toda una información que saca de Google Financiero, es un copy-paste», manifestó Borda.

Por todo ello, bajo el patrocinio del abogado Macelo Midon, los denunciantes acusan una «usurpación de honores y título» ya que D.E. Sosa «no es corredor o agente de bolsa como presumía en los balances que enviaba y carece de los títulos profesionales y posgrado con que se presentaba».

«Ninguno de los denunciados obtuvo autorización dada por el Banco Central de la República y/o por la Comisión Nacional de Valores para ejercer el oficio de inversión o corretaje financiero que prometían», detalla el escrito presentado ante la fiscalía.

También acusan una «asociación ilícita» encabezada por D.E.S. quien era la cara visible de la empresa y quien sería el titular de las cuentas bancarias usadas para recibir los depósitos. También a dicha «sociedad» vincularon a sus dos hermanos.

Sobre los contratos firmados y los riesgos que les habían expresado que corrían, los denunciantes indicaron ante la consulta de DCH : «Si bien nos informaron que había cierto riesgo, en este tipo de operatoria, nos dijeron que nuestros ahorros estaban seguros. Si bien en un mes se podía ganar menos, en vez del 20% podíamos ganar el 10%, siempre iba a haber una ganancia. Encima, en las cláusulas del contrato donde pusieron las obligaciones de él, dice que él es analista, que es técnico, especialista, que él es un representante legal, que iba a velar por nuestros ahorros«.

«En todos los panfletos decía ‘tus ahorros crecen, vos dormís tranquilo’, bueno, ahora nos quitó el sueño», sentenciaron.

Emanuel Myszka, otros de los denunciantes, contó su experiencia. «En ese momento era verídico todo, y entonces dije ‘vamos a probar’ y puse mis ahorros ahí. Había todo un protocolo, esperar tres meses y después se podía empezar a retirar. Y funcionaba. Entre en agosto y en diciembre ya podía empezar a retirar. Me mandaron el primer balance y tenía una ganancia en tres meses de 90 mil pesos por ahí, y eso iba creciendo», contó

«En diciembre hice un retiro, en enero también, o sea funcionaba, el sistema funcionaba. Me comunicaba con ellos y respondían al toque o al día siguiente. En febrero me preocupaba porque ya no se estaban comunicando. No mandaron el retiro de febrero, no me mandaban mi retiro. En marzo me dieron dos boletas juntas, atrasadas, pero no recibí ningún pago. Y después mandan ese comunicado en abril avisando que no se podía hacer retiros, usando la excusa de la economía mundial y la guerra en Ucrania», recordó.

Por su parte, Franco Pobereznyj también se enteró de este mecanismo de inversión por el «boca en boca» y decidió invertir $ 1.000.000 . «Un día fui a retirar dinero y no pude hacerlo, ahí empezó todo, nos fuimos comunicando e hicimos la denuncia correspondiente», dijo.

DENUNCIA

Son unas 60 personas las que formalizaron la denuncia, confirmaron en la redacción de Diario Chaco los tres jóvenes damnificados. «Conocemos entre 80 a 86 personas las que fueron estafadas, más o menos 60 fueron las que presentaron la denuncia porque hay mucha gente que son de Buenos Aires, Formosa, más o menos que nosotros conocemos. No sabemos si hay más afectados, seguramente los hay porque ellos siguen yendo a sus oficinas, uno veo todo ese equipamiento que hay ahí y no va a pensar que es una estafa», expresaron.

Los tres se identificaron como trabajadores a los que «quitaron los ahorros de nuestra vida, con los que teníamos proyectos, planes y ahora no tenemos nada». «Invertir en el banco no era tan tentador como esta propuesta que nos daban. El banco nos pagaba lo que ellos nos podían dar en un mes que era entre el 10% al 40%, entonces era bastante atractivo«, agregaron.

Sobre las expectativas que tienen respecto a esta situación, respondieron que «lo primera sería que nos reintegren todo el capital o que nos den un comunicado que diga ´vamos a pagar esta parte o en cuotas´ pero que nos reintegren lo que nosotros invertimos, no que nos digan que no tenemos más. En el caso que no se pueda tendrán que responder a la Justicia e ir presos. De alguna forma tiene que pagar».

Finalmente, Borda lamentó que «estamos con problema de salud, yo tengo mi mamá a la que se le despertó una arritmia, a mí se me empezó a caer el pelo. Estamos mal, esperando una respuesta. Son ahorros de todos los años de trabajo, es feo que te saquen así y no te den una explicación. Si hay gente que fue estafada por este señor que no dude en denunciar, entre más mejor».

