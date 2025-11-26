CHACO PARTICIPÓ DEL BALANCE DE GESTIÓN Y TRANSICIÓN DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó una reunión con los ministros de Seguridad de todas las provincias para realizar un balance de su gestión y formalizar el proceso de transición de cara a su salida del cargo, el próximo 10 de diciembre.

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, participó activamente del encuentro y, agradeció el acompañamiento a la provincia, brindado por la ministra Bullrich durante su gestión. “Quiero reconocer el trabajo conjunto realizado con colegas y con los jefes de las Fuerzas Federales y Provinciales, y agradecer a la ministra por el esfuerzo compartido en mejorar la seguridad. El trabajo coordinado con las fuerzas federales está dando frutos”, destacó Matkovich.

En ese sentido, mencionó el reciente operativo del Escuadrón de Gendarmería Nacional en Lapachito, que permitió la incautación de casi 3.000 kilos de marihuana, como un ejemplo concreto de tantos trabajos articulados.

El ministro también subrayó la importancia de la cooperación con las provincias vecinas, Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, Santa Fe y Salta; y remarcó que la prioridad es “no retroceder en los logros alcanzados,”.

Asimismo, expresó que la ciudadanía demanda con firmeza “evitar piquetes, usurpaciones y tomas ilegales de tierras”, y señaló que los avances registrados son fruto del esfuerzo coordinado entre las jurisdicciones.

Matkovich aseguró además que la provincia continuará sosteniendo esta agenda federal:

“Vamos a seguir trabajando con la nueva ministra Alejandra Monteoliva, reafirmando el compromiso común de fortalecer la seguridad en todo el país”.

Por último, agradeció especialmente el compromiso del equipo ministerial y de los jefes de las fuerzas federales por su colaboración permanente con el Chaco en la lucha contra el narcotráfico y el delito.

Durante la reunión, el ministro de Seguridad de Corrientes, Alfredo Vallejos, también valoró el trabajo en agenda común con la provincia del Chaco. “Hace poco estuvimos trabajando en la implementación del Plan Paraná. Cuando planteamos la problemática de fronteras y del contrabando en Santo Tomé, obtuvimos respuestas concretas del Ministerio”, señaló.

El encuentro funcionó también como despedida formal de Patricia Bullrich, quien asumirá su banca como senadora nacional el próximo 10 de diciembre.

Bullrich confirmó que su sucesora será Alejandra Monteoliva, actual subsecretaria de Seguridad, quien asumirá la conducción del Ministerio el mismo día de la transición.

Con esta reunión, se consolidó una transición ordenada, garantizando la continuidad del trabajo articulado entre Nación y las provincias.

