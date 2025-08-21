CHACO JUEGA: EL GOBERNADOR ZDERO DIO APERTURA A LA INSTANCIA FINAL EN LA MODALIDAD ADULTOS MAYORES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La competencia provincial definirá a los representantes chaqueños en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, que se realizará del 1 al 5 de septiembre en Salta.

Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero junto al presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, dieron inicio en el polideportivo Jaime Zapata a la instancia final del programa “Chaco Juega” en su modalidad Adultos Mayores, que definirá a los deportistas y representantes de la provincia en los Juegos Nacionales a disputarse en Salta.

Delegaciones de más de 30 localidades participan en disciplinas como tejo, tenis de mesa, pádel, ajedrez y habilidades motrices, entre otras.

“Cuando asumimos me propuse acompañar al deporte pero fundamentalmente trabajar para que todos estén incluidos. Estos juegos son una apuesta muy grande a la inclusión que hemos hecho desde ‘Chaco Puede’: participan chicos, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores como en esta instancia”, expresó Zdero.

SON ABANDERADOS DE LOS VALORES QUE HOY NECESITAMOS

El primer mandatario provincial felicitó a los competidores y destacó la importancia de la práctica deportiva en todas las etapas de la vida. “Son abanderados de los valores que hoy necesitamos: compañerismo, respeto, solidaridad y el compartir. Estos juegos cumplen además una función de contención y de participación en cada rincón del Chaco”, sostuvo.

INCLUSIÓN COMO DECISIÓN POLÍTICA

El presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, agradeció al Gobernador por su acompañamiento y subrayó la importancia de la incorporación de los adultos mayores al programa. “Estamos muy contentos de poder decir que este año ellos son protagonistas. El deporte está presente en cada etapa de la vida y ahora nos representarán a nivel nacional. Esto no hubiese sido posible sin la apuesta y decisión política del gobernador”, concluyó.

