CHACO FOR EVER CAYÓ POR PRIMERA VEZ EN EL TORNEO Y PERDIÓ EL INVICTO

En la tarde de este sábado se disputó el partido Deportivo Madryn (de Chubut) – Chaco For Ever, válido por la Fecha 13 de la Primera Nacional. El resultado fue de 3 a 2 a favor del conjunto de Puerto Madryn.

De esta manera, el equipo chaqueño perdió el invicto que ostentaba en el campeonato, y al término de ese encuentro se encuentra en el puesto 11° con 18 puntos (3 victorias, 9 empates, 1 derrota).

El marcador lo abrió Enzo Gaggi (FE) a los 20′ del primer tiempo con un golazo luego de una presión sobre un defensor que recibió un saque corto del arquero aurirrojo.

Sin embargo, en una ráfaga, Andrés Liol (18′ ST) empató el partido aprovechando un adelantamiento del arquero forevista Gastón Canuto, y dos minutos después (20′ ST) Leonardo Marinucci puso el 2-1 tras un mal repliegue de los dirigidos por Cravero.

Pero a los 27′, a Álvaro Cuello le iba a quedar el balón en el área grande para disparar y cobrar, poniendo el empate transitorio en 2.

Finalmente, José Michelena a los 40′ ST puso cifras definitivas picando la pelota ante la salida de Canuto y con poco espacio.

Chaco For Ever necesitará sumar de a 3 en el próximo encuentro de local para no alejarse de los puestos que llevan al Reducido por el ascenso a primera división. Hoy está 11° de 13 que clasifican, entre 37 equipos.

El albinegro diputará el encuentro válido por la Fecha 14 el próximo domingo 8 de mayo a las 16.30 en el Gigante de la Avenida ante Estudiantes de Río Cuarto.

Los cordobeses llegarán luego de ganarle por 3 a 1 a San Martín de San Juan, y en la posición 5° con 21 puntos.

