CECILIA MOREAU ASUMIÓ COMO LA PRIMERA MUJER PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión especial este martes con el objetivo de tratar la renuncia de Sergio Massa, que partirá al Ejecutivo, y luego avanzar con la confirmación de su reemplazo en la Presidencia y su reemplazo en la banca.

En primer término se confirmó la salida de Massa y luego se pasó al segundo punto. El oficialismo eligió proponer como Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación a Cecilia Moreau, quien venía desempeñándose como vicejefa del bloque del Frente de Todos.

Ya propuesta Moreau, comenzaron una serie de discursos y allí el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, dejó en claro que se abstendría en la votación.

«Notamos un espíritu triunfalista que no se condice con la realidad del país«, lanzó el diputado del PRO Waldo Wolff y afirmó: «Hoy pareciera que se lanza un nuevo gobierno y no es así«. Además, sobre Moreau puso expectativas en que «pueda tener esa impronta que describió el diputado (Germán) Martínez» aunque recordó que hace un tiempo había «caminado por las bancas violentando una sesión institucional». También rememoró «cuando hizo poner la palabra ´negligencia´ para que no llegue la vacuna de Pfizer«.

Por su parte, Mario Negri, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, habló de «situación irregular», al manifestar que faltan «cuatro meses para concluir» el mandato en la Cámara.

«Estamos ante una anomalía, faltando cuatro meses de mandato, se ausenta y deja el cargo (Massa). Sin abrir juicio de valor de la persona propuesta, nosotros nos vamos a abstener«, lanzó.

Desde la Libertad Avanza y el Frente de Izquierda también adelantaron que no acompañarían la designación.

Finalmente con la mayoría de los votos oficialistas Cecilia Moreau fue elegida como presidente de la Cámara de Diputados, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar ese cargo . «Asumo el compromiso de cumplir con esta responsabilidad de nuestro espacio que el 2019 fue electo con el voto popular. Como nunca antes quedó demostrado que hay diversidad. Me comprometo a presidir con las normar y reglamentos que se generen para nuestro funcionamiento y será mi voluntad administrar los disensos. No es una tarea sencilla reemplazar a quien me conduce políticamente«, señaló en sus primeras palabras.

Además, afirmó que «hoy en esta Cámara es donde más tenemos que cuidar y garantizar el pleno estado de derecho. Soy consciente que tengo responsabilidad adicional por ser mujer y es un orgullo ser la primera. No voy a gobernar con mis hormonas si no con mis convicciones políticas, me pongo a disposición de todos«.

Por último, Juan Marino asumió como diputado en reemplazo de Sergio Massa.

