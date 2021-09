CASTELLI: “POLICIA RECUPERA MOTO Y DETUVIERON A SUPUESTOS ASALTANTE”

Personal policial recepcionó una denuncia en fecha 15/09/2021 a horas 19:40, que damnifica a ROMERO JULIO CESAR, Arg., (20) años, soltero, instruido, jornalero, DNI N° 43.535.450, Ddo., B° 45 viviendas – Ciudad, quien DENUNCIÓ: Fecha hs. 18:00 aprox. cuando se encontraba en su ddo., junto amigo LUGO IBAN ALAN, arg., sol., inst., jornalero, ddo., Quinta N° 108 ciudad, DNI no recuerda momento ingresaron tres masculinos encapuchados, apersonándose uno con un arma tipo pistola, color cromado, con la cual le apunta indicando que se agachen y no digan nada, reconociendo a este como T. “a” CHUKy , ddo en esta ciudad, que lo redujeron y llevaron interior domicilio, donde le pusieron precintos en sus manos, llevándose luego de estar en el lugar media hora aprox,, cinco mil pesos ($5000) discriminados en billetes distintos valores, billetera, de cuero con el escudo y colores del club boca Juniors, Tarjeta alimentaria, Tarjeta debido del Banco del Chaco y Banco Nación, documento nacional de identidad, todo ello a nombre del denunciante, (01) TV tipo Led de aproximadamente 21 pulgadas, color negro, pantalla plana, que tenía en el comedor, (02) Play 2 completas con juegos y controles, que tenía en el dormitorio, (01) Teléfono celular marca ONE 3T, color gris, con funda color negro. Aclaro recibir golpe de patada en sus piernas, cuando en un momento intento tomar el arma con el cual T, le apunto en la cabeza.

En base a la presente denuncia personal policial tras tareas investigativas en fecha 16/09/2021 a horas 23:30 lograron dar autores, A F E, (21), V J B (19), y T J R (20), y secuestro elemento interés causa, (01) Pistola Marca MAV, calibre 7,65, serie N° (limado), cromado, cachas negra, con almacén cargador, y (3) cartuchos, (01) celular Marca Samsung, color Gris, (01) Motocicleta Marca S 2, 150 cc, color Blanco, Motor N° H, rodado registra pedido secuestro activo, cria 2° J.J. Castelli en causa S/ ROBO C/ ARMA DE FUEGO

Relacionado