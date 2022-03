CASTELLI: PIO SANDER RECIBIÓ A NIÑOS AJEDRECISTAS QUE COMPITIERON EN SÁENZ PEÑA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

En el mismo participaron casi 100 ajedrecistas de Sáenz Peña. Castelli, San Bernardo y Las Breñas. El ritmo se dividió en categorías sub 8, 10, 12, 14, 16 y absoluto.

Los niños que obtuvieron premios son: en la categoría Sub 8 Albornoz Luciano obtuvo el segundo lugar. En la categoría Sub 10 Kviatkovski Luca obtuvo el tercer puesto y en la categoría Sub 12 Ostertag Santino se quedó con el segundo puesto mientras que Palavecino Mauro con el tercer lugar.