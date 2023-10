CASTELLI “MIENTRAS TOMAN LOS VEHICULOS DE SALUD COMO PARTICULARES, REINA LA INSEGURIDAD EN EL HOSPITAL BICENTENARIO”

Es de espera, nuestra salud, nuestros trabajadores, está en caída libre, SIN INSUMOS, funcionarios que quieren que la comunidad festeje porque cumplen su tarea y lo hacen al final de una gestión, que dicen que son amenazados por que hacen cosas, MIENTRAS tantos siguen los reclamos a nuestra agencia, el FIN DE SEMANA nos avisaron y pudimos tomar imágenes de un utilitario que debería estar en parque cerrado y estaba en un domicilio particular, el domingo según denuncia públicamente un trabajador de salud que le robaron a otros trabajadores celulares , buzos y carteras , mientras los trabajadores hacían su trabajo.

Eso demuestra que las puertas del HBGG están abiertas a los delincuentes, mostrando otra debilidad la falta de seguridad.

ASI POSTEO ELM TRABAJADOR DE SALUD “Inseguridad en el bicentenario… sigue el raterismo en office de los trabajadores… anoche robaron celulares, buzos de compañeros de trabajo… entraron por la ventana del star mientras los trabajadores hacían controles y atención de ptes… y mientras nadie hace nada

oh bien se dedican a hacer campañas políticas a dirigentes y no ocuparse de lo q compete… ojala si un día encuentro alguien asiendo ese tipo de raterismo oh el q sea no lo agarre y si lo hago q no lo domine xq si lo hago le aseguro q la cagada y la tortura q le hago hasta q llegue seguridad….”.-

Relacionado