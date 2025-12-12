CASTELLI “ALLANAMIENTO : SECUESTRAN ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES EN UNA CAUSA POR VIOLENCIA DE GÉNERO”

Juan José Castelli, 12 de diciembre de 2025.

En la mañana de este viernes, entre las 08:30 y las 10:00, personal de la División Violencia Familiar y de Género llevó adelante un allanamiento en la denominada Quinta Ivanoff, ubicada en las inmediaciones del barrio Papa Francisco. El operativo se realizó en el marco de una causa por “Supuesta Tenencia de Arma de Fuego en Contexto de Violencia de Género”, con la intervención de la Fiscalía N.º 1 a cargo de la Dra. Raquel Maldonado y en cumplimiento del Decreto Fundado Nº 534.

La diligencia fue encabezada por la jefa de la División, Comisario Mariela Alejandra Leguizamón, y contó con la participación del Ayudante Fiscal Eduardo Maidana, efectivos de la Comisaría Primera y personal de la División Investigaciones.

Durante el procedimiento se concretó el secuestro impostergable de distintos elementos vinculados a la causa:

Un arma de fuego desarmada, compuesta por cinco piezas (dos tubos cañón —uno de ellos con numeración 88885—, dos culatas de madera —una con la misma inscripción— y un fragmento tipo chimasa sin numeración visible).

Trece cartuchos calibre 20 (ocho marca Remington y cinco sin leyenda).

Un cartucho calibre 12 color rojo, también sin leyenda.

Según informaron las autoridades, la totalidad de los proyectiles se encontraba sin percutar.

Desde la División Violencia Familiar y de Género señalaron que las actuaciones continúan conforme a las directivas judiciales vigentes y reiteraron su compromiso con la prevención y el abordaje integral de situaciones de violencia de género, destacando la importancia de estos procedimientos para la protección y seguridad de la comunidad.

