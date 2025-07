La semana pasada, la Defensoría General instruyó a la defensora oficial, Patricia Mariel Aleksich, y a todos los defensores oficiales, a abstenerse de intervenir en la defensa técnica de Sena. Esta decisión se extiende a cualquier otro imputado que cuente con un defensor particular de su confianza.

La resolución 56/25 está firmada por la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz. La misma surge a raíz de la comunicación de la jueza técnica, Dolly Fernández, de la Cámara Segunda en lo Criminal quien, en la audiencia preliminar del 18 de junio pasado, dispuso la intervención de Aleksich de manera conjunta con Gabriela Tomljenovic, abogada elegida por el propio César Sena. Sena había revocado expresamente toda designación anterior y propuesto a Tomljenovic como su nueva defensora técnica de confianza.

Gaúna Wirz argumentó que esta decisión judicial no tiene fundamento en una previsión normativa expresa y afecta la autonomía funcional del Ministerio Público de la Defensa. Enfatizó que, según el artículo 124 del Código Procesal Penal el Chaco, el imputado tiene derecho a ser asistido por un abogado de su confianza o por un defensor oficial, lo que implica una intervención subsidiaria del Ministerio Público de la Defensa, no conjunta. Indicó a su vez que disponer la actuación de un defensor oficial “conjuntamente” con un particular cuando el imputado ya eligió a un abogado de su confianza y revocó designaciones anteriores, no es jurídicamente pertinente.

Ante esta situación, una decisión lógica de la jueza Fernández sería apartar a la defensora oficial para que Tomljenovic se haga cargo de la representación legal de Sena. Las próximas audiencias se realizarán los días 4 y 8, en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.

La causa tiene como principal acusado a César Sena, imputado por homicidio doblemente agravado: por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como partícipes primarios. Completan la lista de imputados Fabiana González, José Obregón, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, acusados de encubrimiento agravado.

Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa del matrimonio Sena junto a su pareja, César Sena, luego de haber pasado la noche en un motel céntrico. Minutos antes, Emerenciano y Acuña habían salido de la vivienda para supervisar obras de su movimiento social. Cecilia no volvió a salir con vida.