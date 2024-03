CARTA A LECTORES, ARNALDO SORIA: “PREOCUPACION POR LAS FISCALIAS DE CASTELLI”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

De nuestra consideración. Los abajo firmantes, todos vecinos de la localidad de Juan José Castelli, nos dirigimos a Ud. Como último recurso, para expresar nuestra profunda preocupación y descontento respecto a la pésima atención que hemos experimentado al presentar denuncias en las fiscalías de Castelli.

Lamentablemente, las denuncias no han recibido la debida atención, este mal desempeño de los fiscales ocasiona una serie de problemas, incluyendo:

1) Impunidad: si el fiscal no investiga adecuadamente una denuncia, los culpables pueden quedar impunes, lo que socava la confianza en el sistema de justicia y puede alentar la repetición de delitos.

2) Re victimización: la falta de acción por parte del fiscal puede hacer que las víctimas se sientan ignoradas o desprotegidas, lo que puede tener un impacto negativo en su bienestar emocional y psicológico.

3) Deterioro del estado de derecho: cuando los fiscales no cumplen con su deber de manera efectiva, se debilita el estado de derecho y se socava la confianza pública en las instituciones gubernamentales.

4) Pérdida de confianza en el sistema de justicia: los ciudadanos pueden perder la confianza en el sistema de justicia si perciben que los fiscales no están cumpliendo con su deber de manera adecuada, lo que puede llevar a una mayor desconfianza en las autoridades y en el sistema en general.

5) Aumento de la corrupción: el mal desempeño de los fiscales puede alimentar la percepción de corrupción en el sistema de justicia, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de que los funcionarios públicos sean sobornados o influenciados indebidamente para que no actúen en casos importante.

Señor Procurador, como Ud. Comprenderá, para el ciudadano común no es una tarea sencilla llegar a Ud.

Con esta denuncia, por muchos motivos: desconocimiento de los pasos a seguir, distancia con la Capital de la Provincia, por las razones anteriormente mencionadas, que todo este esfuerzo quede en saco roto, y temor a represalias que pudieran surgir, entre otras.

Señor Procurador, le hacemos conocer que copia de esta denuncia la presentaremos en la Cámara de Diputados para conocimiento de los Legisladores, y así también a los medios de la Provincia. Para que el Pueblo del Chaco sepa cómo se maneja la «justicia» en Castelli.

El Señor Arnaldo Soria DNI 7645598 uno de los firmantes con domicilio real en la calle Holzer 514 teléfono 3644-469875. Queda a su entera disposición para lo que el Señor Procurador pueda necesitar.

Esperamos pueda tomar medidas inmediatas para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicio en las fiscalías de Castelli, garantizando así una administración de justicia más efectiva y accesible para todos los ciudadanos.

Quedamos a la espera de acciones concretas al respecto. Atentamente. JUAN JOSE CASTELLI MARZO DEL 2024.-

Arnaldo Argentino Soria DNI 7.645.598

