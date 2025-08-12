CARLITOS BALÁ, DEL COLECTIVO 39 AL PRIME TIME: ASÍ SE CONSTRUYÓ UNA LEYENDA QUE MARCÓ A GENERACIONES

Señoras y señores y por qué no lactántricos tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen 1 kilos y 2 pancitos. Pero al margen señores como el movimiento se demuestra andando pues andemos. Nos vemos ea ea pepé.

Ese era el parlamento que estaba en la canción de apertura de su programa, con la música de Mike Ribas. Ese es el Carlitos Balá que recordamos varias generaciones. El flequillo, los chistes, las frases que se metieron en el habla popular, los sketches, el baile tomándose de las rodillas, el gestito de idea.

Carlos Balaá Salim nació en Chacarita hace 100 años, el 13 de agosto de 1925. Se convirtió en un mito del humor y de la televisión infantil. En el primer gran personaje del mundo del espectáculo que muchos chicos aprendieron a querer. No todo fue alegría y éxitos en su vida. Una juventud sin rumbo, un comienzo tardío, el éxito popular, los reproches por su labor en los años de la Dictadura, el dolor por el rechazo del medio, los intentos por regresar a los primeros planos, el cariño y la gratitud de su público hasta el final. La larga vida de un artista popular.

De repartidor de bobinas a la espera de seis meses para su debut en “La Revista Dislocada”

Empezó tarde. A los 30 años. Y una vez que lo contrataron debió esperar seis meses más. Hasta ese momento era el gracioso del grupo de amigos, el cómico del asado, cuyo público más numeroso eran los pasajeros de algún colectivo de la Línea 39. Le daba miedo enfrentar una platea, no se imaginaba siguiendo un guión. Lo suyo eran las bromas sorpresivas. Y trabajar poco. Había estudiado hasta solo hasta terminar la primaria. Después había trabajado en la carnicería de su padre hasta que decidió buscar nuevos caminos. No duraba demasiado en cada trabajo. Hasta que lo contrataron como repartidor de bobinas y resmas de papel. Allí permaneció casi una década. Siempre en el mismo puesto pese a que le ofrecieron varios ascensos. Sacrificaba dinero para evadir responsabilidades y ganar libertad. Le gustaba estar todo el día en la calle y sorprender con sus bromas. Se hacía pasar por loco, carenciado o manco y todos caían en la trampa. Al enterarse de la verdad, primero lo querían matar y luego su simpatía natural conseguía el indulto.

Carlitos Balá y su icónico «gestito de idea». (Foto: Instagram / carlitosbalaoficial)

Hasta que una aspirante a vedette le presentó a Délfor, el creador de La Revista Dislocada. En ese momento era el gran programa cómico de la radio de los domingos al mediodía, antes de que empezaran las transmisiones del fútbol. Salía, también, de la virtualidad del éter con largas giras por todo el país en las que presentaban un show teatral. Era un semillero de artistas y de allí surgió lo de Gorilas para nombrar a los antiperonistas. Délfor no podía creer su suerte cuando le pusieron adelante a ese flaquito que era eléctrico, espontáneo, grácil, con facilidad para las voces y los sonidos más peculiares y velocidad de respuesta. Lo contrató de inmediato pero postergó su parición para el inicio de la temporada de 1955. Quería sorprender a su audiencia en el debut. Balá esperó seis meses. El día del estreno estaba muy nervioso pero en un gran acierto de casting le dieron el papel de alguien que balbuceaba, que le costaba hablar en público. Se destacó enseguida.

Durante un tiempo siguió trabajando como repartidor porque ese sueldo duplicaba el de la radio. Junto a él trabajaban Jorge Marchesini y Alberto Locatti (imitador extraordinario que luego fue acusado en reiteradas ocasiones de violencia de género -antes de que lo llamaran de ese modo- y hasta de arrojar a su esposa por una ventana), otros dos cómicos jóvenes. Délfor tenía un gran ojo para descubrir talentos y un bolsillo muy apretado para pagarles. Balá- Marchesini- Locatti se independizaron en 1958 (para reafirmar el talento para el scouting de Délfor: el reemplazo de Balá fue Jorge Porcel). Formaron el trío Los Tres. Se presentaron en boliches de mala muerte y en grandes teatros. Llegaron a tener su programa de radio.

Balá: del primer protagónico en TV con Joe Bazooka a Canuto Cañete, un colimba torpe e ingenuo con el que llegó al cine

Ya entrada la década del sesenta, la televisión empezó a tener relevancia. Balá participó en varios programas de variedades hasta que en 1962 obtuvo su primer protagónico. En realidad lo convocaron para hacer un reemplazo. Sucedió a otra leyenda del humor, a Alberto Olmedo. El personaje era Joe Bazooka, una especie de superhéroe que cada vez que mascaba chicles de la marca auspiciante, la que le daba el apellido, adquiría una fuerza descomunal que le permitía sortear cualquier problema. Una suerte de Popeye que reemplazaba la espinaca por el chicle globo Bazooka. Le fue muy bien y al año siguiente le ofrecieron su propio programa: Balamicina (fue el debut de Gerardo Sofovich como guionista televisivo). Al año siguiente se produjo su despegue como protagonista excluyente, como marca propia (ya todos los siguientes programas llevaran su apellido en el título). Fue el año del éxito de Canuto Cañete, un colimba torpe e ingenuo, en teatro, luego cine (se convirtió en una saga antes de que se utilizara el término) y en la tele (El Soldado Balá). Ya nunca más se sacó el flequillo; hasta ese momento era su marca profesional pero en la vida cotidiana se peinaba para el costado. Balá y flequillo no dejarían de ser sinónimos.

Después pasó a Canal 13, el de Goar Mestre y los cubanos. Fueron muchos años de éxito que se reforzaron a principios de los setenta con El Circo de Carlitos Balá. Después fue el tiempo de El Show de Carlitos Balá.

Por primera vez, un programa infantil ocupó el prime time en la televisión

En 1979, tras una oferta económica importante, pasó a ATC. Fue una de las apuestas fuertes del lanzamiento del canal. Y resultó. Su programa tenía un rating impresionante. Durante mucho tiempo se mantuvo entre los cinco más vistos de toda la televisión.

«El show de Carlitos Balá» fue un programa de un humor disparatado, sano y único. (Foto: TV pública)

Los programas infantiles no tenían lugar en el prime time. Abrían la grilla (aquellos que fuimos niños antes del cable, los días que faltábamos al colegio por enfermedad, nos pasábamos horas mirando la señal de ajuste, esperando que empezara la programación). O tenían un espacio de dos horas a la tarde cuando los chicos volvían del colegio. El Show de Carlitos Balá era la excepción. Ocupaba el prime time y lideraba su franja. Un programa infantil que podía ver todo la familia. Había sketches, juegos, canciones, el chupetómetro y el carisma de su protagonista. Los actores secundarios eran solventes y de un tipo bastante parecido: algo graves, con voz cavernosa, con facilidad para dar una imagen de autoridad ante los desbordes ingenuos de los personajes de Carlitos. Eran Rodolfo Machado, Pepe Díaz Lastra, Horacio O’Connor, Délfor Medina.

Un recuerdo personal: en 1979, en ese primer año en ATC, en el pico de éxito del programa, llevaron a mi grado a ver la grabación del programa de Carlitos. Fuimos muy emocionados. Entramos por los pasillos amplios del canal y por esa modernidad que nos habían vendido que era más propia de la Nasa que de un canal porteño. La salida pedagógica farandulera venía aburrida. Habían pasado más de dos horas y no había pasado nada. Mucha espera y bastante desilusión cuando nos informaron que no veríamos la grabación de ningún sketch sino que sólo participaríamos en la apertura, el cierre y el segmento de los juegos. Ese día, además, hubo algún problema técnico que demoró todo. Para matizar la espera nos pusieron, varias veces, los clips de las canciones de Carlitos que habían emitido los programas anteriores. El problema era que no había pantalla gigante, había que afinar la vista para ver algo en los pequeños monitores. De pronto un hombre de producción caminó lentamente por la tribuna repleta de chicos impacientes. Parecía buscar algo. Escrutaba caras y actitudes. Eligió uno, dos, tres chicos. Hasta que de pronto me señaló. Miró a mi maestra y le preguntó con la mirada y un movimiento de cabeza. Mi maestra dio el visto bueno: “Eligió muy bien”, le dijo. El hombre me tomó de la mano y me dijo que iba a participar del juego. Le rogué que no. Insistió y me dijo que iba a ser divertido. Le pedí por favor que me pusiera de secretario y no de participante -los secretarios le alcanzaban los paquetes de los regalos a Carlitos y se llevaban premio de todas maneras-: en el programa anterior el juego era hacer nudos en una soga y yo no sabía atarme los cordones de las zapatillas. Se rió y me dijo que me despreocupada mientras me acariciaba la cabeza. Fui secretario de Carlitos que nos trató con dulzura y me llevé a casa una bolsa enorme con un póster, productos Royal, el disco con las canciones del programa, un Segelín y varias cosas más. A los 7 años tuve mi mayor momento de exposición pública.

A principios de 1982, el gobierno militar impuso un tope salarial para los que trabajaban en televisión. 3.200 millones de pesos (poco más de 3.000 dólares). Las estrellas ganaban muchísimo más que eso. Fueron muchos los que desistieron de renovar contratos. Mirtha, Porcel, Olmedo, Sofovich. También Carlitos. Al tiempo, post Malvinas, regresaron. Casi todos. Carlitos ya no lo haría con regularidad. Tuvieron que pasar más de cinco años para que regresara a la televisión. Un espacio en Sábados de la Bondad hizo que le ofrecieran otra vez un programa. Esa temporada, como las otras en las que reincidió (en el ATC de Sofovich hizo un programa con el osito Teddy en el que la figura no era Carlitos sino el osito de peluche que Sofovich comercializaba), fueron breves y sin demasiado suceso. Las nuevas generaciones ya no lo seguían y su imagen prístina, para algunos, había quedado percudida.

La figura de Carlitos Balá había quedado demasiado pegada a la Dictadura. Lo acusaban de haber tenido éxito en esos años y de haber participado en las películas que protagonizaba y dirigía Palito Ortega como “Brigada en Acción”, “Dos Locos en el Aire” y demás. Sus detractores decían que eran apologías a las Fuerzas Armadas. Carlitos decía que a él lo habían contratado y que sólo actuaba en ellas como lo hacía también, por ejemplo, Carlos Monzón. Se quejaba de que en las entrevistas en las últimas décadas de su vida, los periodistas utilizaban siempre la misma táctica: le preguntaban por sus programas, por las funciones en el circo y cuando se instalaba un clima amable, casi de confianza, volvían con el tema de la Dictadura y su éxito en esos años. Más que entrevistas, las vivía como emboscadas. Carlitos al final, aunque no le preguntaran nada, lo primero que afirmaba era: “Yo no tuve nada que ver con la política. Siempre fui apolítico. Y eso me debe haber perjudicado porque nunca estoy de un lado, nunca hay nadie que me defiende”.

Después de su salida de la televisión se dedicó a actuar con su circo. En temporada siempre en Mar del Plata: decenas de miles de chicos lo veían por temporada. Durante el resto del año recorría el país.

Su humor era blanco, inocente. Sin malas palabras ni dobles sentido. Y también era absurdo, aspecto que no siempre es reconocido. El Hombre de Buenos Aires, uno de sus principales personajes, era un ejemplo. Siempre terminaba con su interlocutor preguntando por la Aneda (la anécdota) porque sus cuentos tenían una deriva infinita. Lo mismo puede decirse de Angueto, su perro invisible. O acaso sino un formidable absurdo qué era el “¿Qué gusto tiene la sal? Salado”.

Carlitos Balá rodeado por su familia. (Foto: Instagram / carlitosbalaoficial)

Ese programa de ATC además de mucho rating tenía varios hallazgos tecnológicos para la época: como los fondos de los clips de las canciones, el vuelo de su Superman, o el sketch del Hombre Invisible.

Carlitos Balá debe ser el actor con mayor cantidad de frases de sus creaciones que se metieron en el habla popular. “Mamá ¿Cuando los vamos?” (se suele decir mal: es los y no nos); “Un Kilo y dos pancitos”; “Porque el movimiento se demuestra andando”; “Petronilo la Argentina te queda chica”; “Riñones (señalándose la cabeza para dar a entender que era inteligente); “Quédese tranquilo y duerma sin frazada”; “Mira cómo tiemblo”; “Más rápido que un bombero”; “Idiota pero limpito”; “escúcheme una situación”. Expresiones como Zaraza Zaraza (una especie de risa deformada), ¡Qué liiiindo!, o Ea Ea pepé.

Y también tenía dos gestos, dos mohínes, que también se volvieron inmortales: el gestito de idea y el Sumbudrule (esa es la grafía correcta según Balá).

En los últimos años se unió a Piñón Fijo y a Panam que lo reconocían como un precursor, como uno de los grandes del género. Hasta que el físico le dio siguió con sus presentaciones por todo el país recibiendo el cariño de sus antiguos televidentes. También hubo gracias A Esteban Farfán un disco homenaje como el que Emilio Aragón hizo con las canciones de Gaby, Fofó y Miliki. Farfán también escribió las memorias de Carlitos, un libro entrañable del que surge la mayoría de la información de esta nota.

Tal vez, el motivo de su alejamiento de la televisión fue sólo que cumplió un ciclo. Que su lenguaje ya no llegaba del mismo modo a los chicos. Su apogeo fue intenso y largo, casi dos décadas de éxito indiscutible y marcas indelebles en el medio. Siempre será uno de los grandes nombres de la televisión. Y estará en la cima junto a Piluso de los programas infantiles.

Carlitos Balá trabajó junto a Panam. (Foto: Instagram / carlitosbalaoficial)

Segundo recuerdo personal: sería 2004 o 2005. Era verano y estaba en Mar del Plata junto a la que sería mi esposa. Fuimos a visitar a un gran amigo que era guardavidas en Las Toscas, una playa céntrica. Era media tarde de un día soleado y nos sentamos a tomar algo en unas mesas que quedaban en el exterior del balneario pero permitían ver la arena y el mar. Pasaba mucha gente. De pronto un revuelo. Carlitos llegaba caminando como todos los días. La gente lo paraba y lo saludaba. Se sacaba fotos con él. Los padres le decían a sus hijos chicos que él había animado su infancia; alguno cantaba la canción de apertura del programa “Aquí llegó Balá, el show va a comenzar..”. Cuando le pedían un autógrafo, él sacaba una foto suya de un bolsillo, la firmaba y se las regalaba. Se acercó a nuestra mesa. Debía tener un poco más de 80 años y se mantenía en perfecto estado. Vital, sonriente, el flequillo de siempre. Nos saludó. Le conté que había sido secretario suyo en un juego. Vero le mintió que también lo veía (era demasiado joven para haberlo hecho). Él agradeció, se emocionó un poco, nos dejó una foto autografiada y siguió su camino, deteniéndose ante cada saludo. Tardó más de una hora en hacer 150 metros. Carlitos no se bañaba en el mar; lo hacía en el afecto y la gratitud de su público.

Carlitos Balá murió el 22 de septiembre de 2022. Tenía 97 años, seguía usando flequillo y sus fans, ya canosos, algo encorvados y bastante arrugados, lo seguían queriendo, lo seguían recordando con una sonrisa enorme y agradeciéndole todas las veces que los hizo reír.