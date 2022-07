CAPITANICH EN AGRONEA 2022: «BASTA DE ENFRENTAMIENTOS, TENEMOS EL DESAFÍO DE UNIR ESFUERZOS Y VOLUNTADES PARA INTEGRAR EL CAMPO CON LA INDUSTRIA»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El gobernador Jorge Capitanich acompañó este viernes la apertura de la 19° edición de la muestra Agronea «Conectados con el Futuro» en la localidad de Charata, junto al ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, Julián Domínguez, al coordinador del comité organizador para este 2022, Fabián Alegre y autoridades locales. «Basta de enfrentamientos, tenemos el desafío de unir esfuerzos y voluntades para integrar el campo con la industria», expresó el mandatario.

La iniciativa cuenta este año con más de 300 expositores y 500 marcas que exhibirán sus productos en las 100 hectáreas dispuestas, así como con la muestra ganadera y los esperados remates (físico de reproductores y vía streaming Rosgan del Norte). El evento estará abierto hasta el domingo 3 de julio inclusive, con una entrada de $500.

«Agronea es un ejemplo de lo que debemos ser como país. Es una muestra que transmite orgullo y exhibe lo que es el campo, la industria, lo que es Chaco y Argentina. Tenemos empresarios extraordinarios, creativos, productores de gran calidad y capacidad, que en cada nueva edición se superan«, expresó el gobernador.

Durante su discurso de apertura, Capitanich hizo un llamado a trabajar en conjunto «para que las disputas del pasado se conviertan en un desafío del presente hacia el futuro». «Es necesario lograr integrar el campo con la industria, porque campo con industria y valor agregado en origen generan empleo productivo para todas las cadenas de valor», sostuvo.

«Producir alimentos constituye una oportunidad extraordinaria para el desarrollo integral de las cadenas de valor para la Argentina y el Chaco», dijo Capitanich, y llamó a «finalizar con disputas estériles y secundarias que nos dividen y nos impiden entender el fenómeno mundial». «Hoy el mundo demanda alimentos y Argentina puede producir. Nuestro país desarrolló una revolución en los campos con la siembra directa, la agricultura de precisión, la mecanización y la cualificación de técnicos en el transcurso del tiempo», argumentó.

En la oportunidad, el ministro Julián Domínguez entregó las resoluciones de dos convenios que instrumentan un aporte de 35 millones de pesos por parte del ministerio para la ejecución del proyecto de una planta peletizadora de alimento balanceado, y otro de 29 millones de pesos para mitigar los efectos de la recurrencia hídrica en los departamentos Dónovan, Libertad y Bermejo.

Como en todas sus ediciones anteriores, en la Agronea habrá muestras ganaderas, exhibición y adquisición de los principales reproductores de la zona, demostraciones de equipos, maquinarias, capacitaciones con reconocidos disertantes del sector y diversas exposiciones culturales y deportivas.

Participaron del acto la intendente de Charata, María Alejandra Campos; el ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton; la diputada nacional María Luisa Chomiak; los diputados provinciales Hugo Sager, Atlanto Honcheruk y Rodrigo Ocampo; y demás intendentas e intendentes de localidades aledañas.

«El país necesita que a los productores le vaya bien»

Julián Domínguez reconoció el trabajo del gobernador chaqueño asegurando que «es uno de los dirigentes más inteligentes y trabajadores que tiene el país y se merece todo por ser un defensor de las políticas agropecuarias de la Argentina». Además felicitó al comité organizador de la Agronea: «Habla de un extraordinario esfuerzo y de la confianza que las empresas tienen con la muestra»; también a los productores, «los destinatarios de todo el esfuerzo que hace la cartera productiva del Chaco, porque son los que compran, los que invierten y toman riesgos», dijo.

El ministro señaló que «este año va a ser un año de cosechas récord a pesar de las inclemencias climáticas». No obstante, expresó: «Necesitamos de la cooperación de todos y no perder tiempo: nuestros abuelos no sabían de paros, sino de trabajar y producir, y si hay una dificultad confrontar no es el camino más conveniente sino trabajar juntos en resolverlo».

«Desde el ministerio estamos poniendo todo el empeño en construir previsibilidad», aseguró el ministro, para resolver los planteos de los diferentes sectores. Remarcó que el objetivo es una Argentina con metas grandes; «ojalá podamos cerrar un ciclo de confrontación, el país necesita que a los productores le vaya bien, porque si al campo le va bien al país le va bien», afirmó.

El coordinador de Agronea, Fabián Alegre, aseguró que esta edición será la más grande de la historia de la muestra y agradeció a todos los sectores que en forma mancomunada trabajan cada año para concretarla. También celebró la integración del Norte Grande que lideran los gobernadores y dijo que de esa forma se eliminarán las grandes asimetrías que siempre marcaron a la región. «Esperamos que se pueda seguir avanzando en la integración regional para concretar las demandas de cada provincia y garantizar un progreso equitativo», manifestó.

Acompañamiento al sector

El sector agropecuario tuvo un marcado acompañamiento por parte de los gobiernos nacional y provincial para morigerar los impactos del cambio climático; acompañamiento que implicó una inversión de 4.220 millones de pesos, incluyendo 283 millones de pesos de condonación de deudas.

En detalle la asistencia, de la provincia y de la nación, sumó $1.284 millones que se distribuyeron: $120 millones en seguro multirriesgo, $70 millones en insumos para el inicio de la campaña agrícola, $200 millones por el Fondo de Emergencia (por desembolsar), $200 millones por el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO), $150 millones en maquinarias de servicios a los productores, $29 millones en alimentación animal, $28 millones en bonificación para gastos de remates ganaderos, $204 millones destinados a semilleros de algodón y los $283 millones, antes nombrados, de condonación de deudas.

Además hubo un fuerte acompañamiento del Nuevo Banco de Chaco que implicó un total de $2.936 millones. Monto distribuido: con bonificación de tasas provincial $700 ejecutados y $750 millones en ejecución, y $1.486 millones sin bonificación en capital de trabajo, inversiones y Tarjeta Rural.

