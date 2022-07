CANDE TINELLI CONTÓ CUÁNTAS OPERACIONES SE REALIZÓ

La hija de Marcelo Tinelli se prepara para debutar como jurado junto a su novio Coti, en el programa de su padre. Así, interactuó con sus seguidores.

Este viernes, Cande Tinelli respondió a las preguntas de sus cuatro millones de seguidores en Instagram, y allí sorprendió al contar que se realizó 359 cirugías estéticas.

“Estoy aburrida. Pregunten cosas pero que no sea de los tatuajes pliz”, escribió habilitando una caja de preguntas en sus historias de la red social.

Segundos después, un usuario quiso saber sobre la cantidad de cirugías que se realizó. “359″, respondió ella a pura ironía.

Hace poco, la artista se hizo un retoque estético en la nariz y su médico quiso saber si había quedado conforme con el resultado. “Sí, sos todo”, afirmó arrobando al cirujano en cuestión. Al ser consultada acerca de su peso, aseguró que no tiene idea: “No me peso hace siglos”.

En junio, una seguidora le preguntó por qué se hacía tantas cirugías estéticas. “Me gusta mutar, si hay algo que no me agrada y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”, sostuvo.

Acto seguido, remarcó que la vida es corta y que le aburre ser siempre igual. “Si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo. Así como hay gente que piensa distinto y se acepta como es, banco también, banco todo”, cerró.

