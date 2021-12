CAMINERA: EN NUEVOS OPERATIVOS VIALES INTERVIENEN CARGAS FORESTALES, DE GRANOS Y RECUPERAN OCHO MOTOCICLETAS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Nuevos operativos viales culminaron con cargas intervenidas y motocicletas recuperadas. Los dispositivos se realizaron en toda la provincia. El fin de semana labraron 53 actas por alcoholemia positiva, en el ámbito provincial.

El miércoles pasado agentes viales de San Martín recuperaron una motocicleta en un operativo realizado sobre RP N° 7, acceso Oeste de la localidad.

Incautaron un rodado marca Brava de 110 cc, conducido por un hombre de 60 años.

Tenía la numeración limada, situación que fue confirmada por personal idóneo de la Planta Verificadora.

El lunes sobre RP N° 7 a unos 15 km de Colonias Unidas, agentes viales de San Martín secuestraron un arma de fuego.

Incautaron una escopeta marca SAFARI, calibre 36, de un solo caño y un cartucho cal 38.

El arma estaba en poder de un hombre de 30 años, quien fue llevado a la unidad jurisdiccional.

PUESTO CAMINERO PUENTE LIBERTAD

En otro procedimiento realizado este martes sobre RP N° 90 km 100, demoraron a una camioneta marca Chevrolet S10, conducido por un hombre de 34 años.

Transportaba 50 bidones de agroquímicos.

Al momento de control se constató que no poseía pictogramas de identificación, el vehículo no se encontraba habilitado para tal carga, no tenía licencia habilitante para cargas peligrosas, no portaba cartilla de orientación en caso de contingencia, entre otras irregulares.

El conductor fue notificado de la infracción a la Ley Prov. 2026-R. Intervino la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente.

En el mismo puesto de control ayer martes por la noche, demoraron un camión marca Volkswagen, con acoplado, guiado por un hombre.

El chofer manifestó transportar maíz quebrado y al consultar con la AFIP se dispuso que la carga, de 30.000 kg aprox, (600 bolsas), sea demorada por tratarse de documentación apócrifa.

METROPOLITANA

Por su parte, el jueves, efectivos del área metropolitana recuperaron una motocicleta marca Keller de 150 cc, guiado por hombre de 44 años.

Tenía pedido de secuestro por supuesto hurto del año 2018, a solicitud de la Cría 5ta capital.

El viernes, sobre ruta nacional 16 km 17 Colectora en Resistencia caminera recuperó otra motocicleta.

En este caso dio con una Zanella ZB de 110 cc, color azul y negra, guiada por un hombre de 43 años.

Tenía pedido por supuesto hurto del año 2015, a solicitud de la Cría 5ta.

PLANTA VERIFICADORA METROPOLITANA

El mismo día, pero en la Planta Verificadora de Resistencia, operadores viales secuestraron una camioneta marca Ford Ranger, adulterada.

Fue llevada por una mujer para la verificación física y cuando consultaron con el sistema de la DNRPA, arrojó un pedido activo del 2015, de la División Convenio Policial, de la Policía De San Luis.

La fiscalía en turno dispuso la incautación del rodado y la notificación la conductora.

PUESTO CONTROL CAMINERO PUENTE GRAL BELGRANO

El sábado, los efectivos demoraron un camión marca Fiat 619, con acoplado conducido por un joven de 29 años.

Transportaba fibra de algodón, por un peso total de 11.089 Kg, quien exhibió un remito.

Pero no contaba con el Documento de Tránsito Vegetal (DTV), la habilitación de SENASA para el transporte de sustancias alimenticias y el certificado de pulverización.

Desde el organismo, se dispuso que el camión quede demorado hasta regular su situación.

MAKALLÉ

Por su parte, agentes de Makallé demoraron un camión marca Scania, guiado por un hombre de 44 años.

Transportaba Leña amparando carga con guía forestal por un total de 4000 Kg, de leña campanas varias y 23.600 Kg de leña mezcla.

Al realizar el contralor, se constató que la carga se trataba en su totalidad LEÑA CAMPANA. El inspector de Bosques, dispuso el secuestro de la carga.

PATRULLA MOTORIZADA

El lunes sobre ruta Nac. 11 km. 1004, recuperaron una motocicleta marca GT 70 cc., color roja.

Era conducida por un joven de 25 años y tenía pedido de secuestro por supuesto hurto del 2021, a solicitud de la Cría 1era de Fontana.

En otra intervención realizada el lunes sobre Av. Mac Lean N° 2100 recuperaron una motocicleta marca Motomel de 70 cc., color verde, guiado por un hombre de 48 años.

El rodado tenía pedido de secuestro del 2015 por supuesto hurto, a solicitud de la Cría 6ta.

El mismo día en la Av. Malvinas Argentina N° 600 secuestraron otra motocicleta marca BRAVA NEVADA de 110 cc, guiada por un hombre de 30 años.

El rodado tenía las numeraciones de motor y chasis grabados sobre bases rebajadas.

Poco después, en Av. Malvinas Argentina N° 700 incautaron otra motocicleta adulterada.

Se trató de una marca KYNCO de 110 cc. conducido por un hombre de 42 años.

También tenía la numeración grabada sobre base rebajada.

Ambos rodados fueron llevados a la Cría 6ta.

Relacionado