BUSCAN EN TODO EL PAIS UNA FAMILIA ADOPTIVA PARA UN NIÑI DE 10 AÑOS

Hay batallas que no deberían lucharse en soledad, y mucho menos a los diez años. Esta es la historia de un niño correntino que ha demostrado una fortaleza asombrosa, superando desafíos de salud que conmoverían a cualquier adulto.

Hoy, tras haber ganado sus batallas más duras, su realidad es de esperanza: se encuentra en remisión, estable y con profundas ganas de crecer.

Sin embargo, a pesar de su resiliencia, todavía le falta lo más importante: un equipo propio, una familia. Por este motivo, el Juzgado de Ituzaingó (Corrientes), en el marco del Expte. IXP 7929/22 y con la intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), decidió abrir una búsqueda a nivel nacional, invitando a personas de todas las provincias argentinas a postularse para cambiar esta historia.

La distancia no es un obstáculo cuando el objetivo es garantizar el derecho de un niño a vivir en familia. Él ya hizo su parte luchando por su salud; ahora es el turno de la sociedad encontrarle un lugar en el mundo.

MÁS QUE UN DIAGNÓSTICO, UNA VIDA LLENA DE LUZ

Desde su nacimiento, un 17 de marzo, su camino ha sido diferente. Convive con Síndrome de Down y un retraso madurativo, pero quienes lo acompañan a diario aseguran que eso no define quién es. En el dispositivo de cuidados de la ciudad de Corrientes donde reside, se destaca por su excelente relación con sus pares y su capacidad de superación.

Es un niño que conoce de cerca el valor de la lucha: atravesó un tratamiento de alta complejidad por leucemia linfoblástica aguda y hoy, victorioso, solo requiere controles rutinarios cada dos meses, en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, para seguir adelante con su vida.

EL DERECHO A CRECER EN UN HOGAR

Las instituciones brindan cuidado, pero las familias tienen el poder de sanar. Esta convocatoria no es simplemente un trámite legal, sino la búsqueda de un compromiso afectivo profundo.

Se orienta a personas o familias, sin importar su lugar de residencia en Argentina, que tengan la voluntad de:

Acompañar sus procesos y sostener su mano en los controles médicos.

Celebrar cada uno de sus logros, valorando su ritmo y su desarrollo.

Brindarle la estabilidad que solo un hogar ofrece: la pertenencia, el afecto cotidiano y la certeza de un futuro compartido.

Adoptar a un niño con discapacidad o con una historia de salud compleja es un acto de amor transformador, una oportunidad de ofrecer contención a quien más lo necesita y recibir, a cambio, un afecto sin condiciones.

¿CÓMO SUMARSE A SU HISTORIA?

Para aquellas familias que sientan que en su hogar hay lugar para este valiente, el Juzgado de Ituzaingó y el RUACtes han facilitado los canales de postulación.

La distancia geográfica no es un impedimento cuando el objetivo es garantizar el derecho de un niño a tener una familia.

Pasos para la postulación:

Descargar el formulario: se encuentra disponible en el sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes (https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf).

Envío por correo electrónico: una vez completado, debe enviarse a:

Juzgado de Ituzaingó: jcivcomlab-ituzaingo@juscorrientes.gov.ar

Registro de Adopción (RUACtes): registroadopcion@juscorrientes.gov.ar

Consultas y asesoramiento: