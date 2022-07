BUENOS AIRES: LOS SEGUÍA LA POLICÍA Y CHOCARON, HAY 3 MUERTOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Pasadas las 3:30 de la madrugada de este viernes, tres jóvenes murieron al chocar contra un camión estacionado en la colectora Panamericana de Buenos Aires, luego de ser perseguidos a toda velocidad por la policía.

Los efectivos notaron un comportamiento sospechoso en el automóvil que se encontraba detenido sobre el Camino Bancalari, mientras sus ocupantes bajaban y subían constantemente. Por lo que les realizaron señas de luces e intentaron identificar a las personas que estaban a bordo, pero se dieron a la fuga.

De modo que se inició una persecución por la colectora de la Panamericana, en la que se sumaron otros patrulleros, la cual culminó de forma trágica: el conductor del Vento perdió el control y se incrustó debajo de un camión estacionado a la altura del kilómetro 33,7 del ramal Campana, en dirección a Provincia de Buenos Aires.

Por el hecho, murieron los tres ocupantes del auto que se dio a la fuga, entre los que se encontraba el conductor, Joel Galván, de 25 años con antecedentes penales, Malena Chiocconi, de 21 años, quien viajaba en el lugar de acompañante y Joaquín Fernández, de 23 años. Además, un policía fue atropellado por el Vento y se encuentra internado en grave estado en el hospital de Don Torcuato.

«Malena había ido a tomar algo con un chico que salía por primera vez»

La madre de Malena se acercó a la madrugada al lugar del accidente, luego de recibir un mensaje de su hija quien le contaba llorando que eran perseguidos por la Policía.

“Me mandó un mensaje llorando en el que decía: ‘Mamá, nos está persiguiendo la Policía y no sé bien por qué’. Después me pasó la ubicación y por eso vine. Se llama Malena y había ido a tomar algo con un chico con el que salía por primera vez. Ahora no sé si está viva o muerta”, expresó la madre a la prensa que se acercó al lugar, antes de que se confirmara lo peor.

Se confirmó que el auto era robado

Tras las primeras investigaciones, se conoció que el auto que conducía Galván había sido robado el pasado fin de semana en la localidad de Escobar. “Familiares que llegaron al lugar dijeron que el auto [el Volkswagen Vento] era robado y que el Gordo Joel cometía delitos en la zona norte”, afirmaron voceros de la investigación.

Al analizar la escena del accidente, voceros también detallaron que el vehículo tenía un neumático roto, por lo que sospechan que la policía disparó durante la persecución.

El caso quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Don Torcuato.

