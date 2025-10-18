BOCA VS. BELGRANO POR EL TORNEO CLAUSURA: GOLES, RESULTADO EN VIVO Y MINUTO A MINUTO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Tras la dura pérdida de Miguel Ángel Russo, el Xeneize se rearma y vuelve a la actividad enfrentando al Pirata cordobés, desde las 18 de este sábado.
Ante este panorama, el entrenador Claudio Úbeda mantendrá a la dupla que atraviesa un gran momento: Miguel Merentiel y Milton Giménez seguirán liderando el ataque. En el mediocampo, Úbeda planea el regreso de Carlos Palacios, recuperado de su dolencia, aunque Kevin Zenón también disputa un lugar en el once inicial.
Por el lado de la visita, Belgrano llega a La Boca con la necesidad urgente de sumar. El Pirata, dirigido por Ricardo Zielinski, se encuentra undécimo con 15 puntos y está a solo dos unidades de la zona de clasificación a playoffs.
El equipo cordobés arrastra tres empates consecutivos, incluyendo el 0-0 en el clásico ante Talleres y el 1-1 frente a Estudiantes. Aunque tienen una distracción positiva (jugarán la semifinal de Copa Argentina contra Argentinos Juniors el 23/10), el irregular andar en el Clausura los obliga a buscar una victoria para asegurar su cupo en los octavos de final.
Boca vs. Belgrano: datos del partido
- Hora: 18:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Estadio: La Bombonera