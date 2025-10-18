Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Este sábado, la Bombonera será el escenario de un encuentro con una carga emotiva especial: Boca recibe a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura, en lo que será el primer partido del equipo Xeneize tras el reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

A pesar de los días difíciles, el plantel de Boca, que viene de golear 5-0 a Newell’s y mantiene su posición como segundo en la tabla anual, debió reenfocarse en el fútbol. La buena noticia fue el regreso de su figura, Leandro Paredes, tras la fecha FIFA.