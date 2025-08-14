BARRANQUERAS: SALUD PUSO EN MARCHA LAS “JORNADAS PARA ADULTOS MAYORES” EN VILLA HORTENSIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La propuesta ofrece atención sanitaria integral, controles médicos, vacunación, provisión de medicamentos para enfermedades crónicas, actividades físicas y recreativas. Se realizarán dos veces al mes y se replicarán en todos los Centros de Salud de la provincia.

El Ministerio de Salud lanzó este jueves, desde el Centro de Salud Villa Hortensia de Barranqueras, las Jornadas para Adultos Mayores, que se implementarán en todos los centros de salud de la provincia. Se llevarán adelante de forma permanente el segundo y cuarto jueves de cada mes.

El cronograma para el resto de los centros será anunciado en los próximos días. “Es una iniciativa más para abrir la puerta de los servicios a este grupo etario, aumentando la accesibilidad y la atención médica”, afirmó la subsecretaria de Regulación y Fiscalización, Sandra Sibilla.

Por su parte, la directora del Centro de Salud Villa Hortensia, Gabriela Cañete, destacó que el objetivo es “acompañar a las personas mayores en esta etapa de sus vidas, apuntando a una mejor calidad de vida a través de la atención, la entrega de medicamentos y la actividad física”.

El equipo cuenta con médicos, enfermeros y kinesiólogos, y próximamente sumará actividades como yoga para los adultos mayores.

