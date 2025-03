AYUDA ESCOLAR ANSES: POR QUÉ NO RECIBÍ EL PAGO EN MARZO 2025 Y QUÉ DEBO HACER

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya realizó los pagos correspondientes para los beneficiarios de la Ayuda Escolar con el objetivo de aportar a los gastos educativos de los niños y adolescentes.

Los beneficiarios reciben el pago automático durante el mes de marzo, siempre y cuando hayan presentado correctamente el Certificado Escolar del niño/adolescente antes del 31 de diciembre del año anterior. Este trámite se realiza a través de la web de ANSES o de forma presencial.

Ayuda Escolar ANSES 2025: de cuánto es y a quiénes les corresponde

Este mes de marzo llega con el pago de la Ayuda Escolar, que en esta oportunidad fue de $85.000 por hijo.

El beneficio es para niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años que asistan a nivel inicial, primario o secundario. Cabe destacar que no aplica para carreras terciarias o universitarias.

Para hijos con discapacidad no hay límite de edad, siempre y cuando hayan sido inscriptos en una institución educativa o en un programa de rehabilitación con maestros matriculados.

Los beneficiarios que pueden acceder a este pago extra son:

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Asignación Universal por Hijo.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

Cabe destacar que para acceder al beneficio el ingreso del grupo familiar no debe ser mayor a $ 3.917.492. En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad no hay ningún tope.

Para recibir la ayuda, es importante presentar el Certificado Escolar, ya sea de manera virtual o en una oficina de ANSES.

No recibí el pago de la Ayuda Escolar de manera automática: qué pasó

Para quienes no recibieron aún el pago, primero deben constatar en la página de Mi ANSES si está dentro de las liquidaciones. En caso de que no esté, el motivo más común es la no presentación del formulario que deja constancia de la escolaridad del menor, que debía ser entregada antes del 31 de diciembre del año anterior.

De todas maneras, todavía está la oportunidad de poder presentarlo. Se debe tener en cuenta que, una vez que presentado, podrán pasar entre 60 y 90 días hábiles para recibir el pago.

Paso a paso para realizar el trámite de la Ayuda Escolar

El trámite se puede hacer de forma presencial o a través de la página web:

Presencial

Descargar el formulario de Acreditación de Escolaridad (PS. 2.68) o retirarlo en una oficina de ANSES. Se puede descargar haciendo click acá. Llevarlo a la escuela: imprimirlo y llevarlo a la escuela o establecimiento de enseñanza especial para que lo completen y firmen. Acercarse a una oficina de ANSES: presentarlo completo en una oficina de ANSES, sin turno previo.

Virtual