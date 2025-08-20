Autorizaron la venta de las acciones de las centrales hidroeléctricas del Comahue

La resolución también fijó como plazo límite para realizar consultas sobre las bases y condiciones el 13 de octubre de 2025 hasta las 17 horas, mientras que las ofertas serán aceptadas hasta el 23 de octubre de 2025 a las 16 horas.

La venta de las centrales hidroeléctricas es producto de un acuerdo logrado entre el Gobierno nacional con los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilnek, y Neuquén, Rolando Figueroa, para concesionar la explotación de las centrales por treinta años.

María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación.

A partir de esta transacción, el Ministerio de Economía señaló que podrían ingresar hasta 500 millones de dólares y que implicaría la puesta en marcha de nuevas reglas sobre el reparto de regalías y control de las provincias por sobre los recursos hídricos.

“Logramos que por fin se incorporen condiciones reclamadas por nuestras provincias desde hace más de 30 años. El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos”, destacaron ambos gobernadores por medio de un comunicado al señalar que representaría un aumento en las regalías, la creación de un canon específico por el uso del agua y la constitución de un fondo para obras autorizadas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Hasta el momento, el gobierno de Milei extendió las concesiones otorgadas durante la gestión de Carlos Menem hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha para la que se espera que se haya concretado la transacción. En caso contrario, el plazo podría ser extendido para que estas sigan en funcionamiento.