ASEGURAN QUE ULISES BUENO NO ES HERMANO DE SANGRE DE RODRIGO: “HAGAN ESTUDIOS GENÉTICOS”

La abuela de Ramiro, el hijo de El Potro y Patricia Pacheco, lanzó una polémica hipótesis sobre algunos vínculos familiares del cantante cordobés que murió hace 21 años.

A raíz de la polémica que se generó por la herencia de Rodrigo Bueno, muchas cuestiones e hipótesis vinculadas a su familia salieron a la luz en los últimos días. Y cada una de esas noticias reaviva viejas controversias y genera nuevas polémicas. En ese sentido, Silvia Pacheco, la abuela de Ramiro Bueno, lanzó una versión inesperada: Flavio y Ulises Bueno supuestamente no son hermanos de sangre del cantante cordobés que murió en la trágica madrugada del 24 de junio de 2000.

“Hagan estudios genéticos, y se van a dar cuenta de que no miento”, lanzó al aire de A la Tarde (América). Y añadió: “Flavio y Ulises no son Bueno de apellido. Ellos tuvieron la generosidad de tener un hombre de bien, Pichin Bueno, que les dio el apellido. Punto, hasta ahí llego. No sé si son adoptivos o no, pero no son Bueno”.