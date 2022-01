ARGENTINA CONFIRMÓ LA CIRCULACIÓN COMUNITARIA DE ÓMICRON

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Este martes, Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, confirmó la circulación comunitaria de la variante Ómicron en la Argentina. “Esperábamos esta suba de casos”, dijo la funcionaria en diálogo con radio Continental.

El anuncio se da en medio del pico de casos en el país producto de la tercera ola de coronavirus. Según el último informe epidemiológico, difundido el lunes, se registraron 44.396 nuevos casos y 41 muertos en 24 horas.

La funcionaria explicó los problemas que trae la nueva variante de coronavirus: “La circulación de Ómicron vino a complicar todo esto, porque tenemos jurisdicciones donde hay circulación comunitaria de Ómicron que están conviviendo con otras donde está predominando la variante Delta, que son la mayoría (de casos)”.

“No podemos hacer pronósticos porque no tenemos evidencia. Tenemos que evitar los casos graves y las muertes”, dijo Tarragona.

La comercialización de los autotest de coronavirus

En pleno crecimiento de los casos de coronavirus y con algunos centros de testeos colapsados en el país, Sonia Tarragona aseguró: “En breve vamos a poder realizar los auto test de Covid”.

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación también admitió algunas complicaciones a la hora de testear a las personas: “Fue una irrupción casi inesperada de tantos, tan juntos. Las jurisdicciones ya están ampliando sus capacidades de testeo”.

“Nosotros estamos acompañando la estrategia de impulsar los auto test, en breve vamos a poder hacerlo y eso descomprime también el testeo en el primer nivel”; destacó Tarragona.

Los autotest para Covid-19 estarían a la venta en enero

Las autoridades ultiman los detalles para que los autotest comiencen a venderse en las farmacias a partir de este mes.

“Creemos que pronto, la próxima semana o la siguiente tendremos los registros por parte de la autoridad regulatoria”, indicó Sonia Tarragona, la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, en declaraciones a TN. Y agregó: «Durante el mes de enero estarán en las farmacias». La medida, adelantó, será aprobada en los próximos días.

El objetivo es liberar y descongestionar los dispositivos privados y públicos donde se realizan las pruebas de coronavirus.

La funcionaria explicó que la responsable de la notificación y el registro para la adquisición de los autotest será la farmacia, que va a tomar los datos de las personas a las que les dispensa el test con los resultados dentro de las 72 horas.

Los resultados de los mismos, se elevarán al sistema nacional de vigilancia y las farmacias que no notifiquen no podrán seguir vendiéndolos. ”El que no notifica no puede reponer lo que vendió”, advirtió.

Se incrementaron los testeos en el Chaco

El 28 de diciembre, DataChaco.com dialogó con Natalia Alcaraz, coordinadora de logística del Gran Resistencia de la Unidad Covid-19, quien brindó detalles sobre la situación de hisopados en la provincia, ante el incremento de contagios.

Según explicó, los testeos aumentaron más de un 120% durante esa fecha. Venían la semana pasada con un promedio aproximado de 900 testeos por día en toda la provincia y ayer saltó a más de 1800. Se espera, además, que continúe en esas cifras.