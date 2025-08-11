ANSES: EL BONO EXTRA DE $100.000 QUE PAGA EL ORGANISMO PARA LA AUH EN AGOSTO
ANSES confirmó los nuevos montos de las asignaciones para agosto del próximo año, con un aumento que beneficiará a miles de familias.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES
La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a familias con hijos menores de 18 años o sin límite para hijos con discapacidad. Este beneficio asegura acceso a salud y educación para niños en situación vulnerable. Para solicitarla, es clave mantener los datos actualizados en mi ANSES y presentar la documentación familiar necesaria.
Monto de la AUH en agosto
La Asignación Universal por Hijo (AUH) llegó a $112.941 por hijo en agosto de 2025, pero ANSES retiene el 20%, dejando un pago final de $90.352,80. Para acceder al monto retenido, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento en salud y educación.
La Asignación por Embarazo se actualizó a $112.919,26, apoyando a las mujeres durante la gestación. Además, el Complemento Leche de $40.000 está destinado a la alimentación de niños menores de 3 años. Estos beneficios buscan asegurar la seguridad alimentaria en las familias más vulnerables.
Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos
La Tarjeta Alimentar se cobra automáticamente junto con la AUH y los montos varían según la cantidad de hijos por familia. Las familias con un hijo y titulares de la Asignación por Embarazo reciben $52.250. Los hogares con dos hijos perciben $81.936. Las familias con tres o más hijos obtienen $108.062. Este beneficio busca garantizar el acceso a alimentos para las familias en situación de vulnerabilidad.
Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto 2025
Las fechas de pago son:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 6: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 1: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 5: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto