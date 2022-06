ANDRÉS «CUERVO» LARROQUE DIJO QUE LOS POBRES «NO VOTAN A PÉRSICO» Y AGITÓ LA INTERNA

El referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés «Cuervo» Larroque, afirmó este sábado que el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, fue quien más «influyó» para que Alberto Fernández entre en internas con Cristina Kirchner.

En declaraciones radiales, Larroque señaló: «¿A quién votan los humildes? No votan a Pérsico, no nos confundamos. La representación de las mayorías populares en Argentina no es Emilio Pérsico. Lamentablemente Emilio Pérsico fue la persona que más influyó para poner a Alberto (Fernández) en tensión con Cristina, lo tengo que decir con absoluta claridad».

Y agregó: «No eximo de responsabilidad al Presidente en este error garrafal que cometió respecto a cuál debe ser la orientación política del Frente de Todos, del gobierno. Estamos en un atolladero hace mucho tiempo y cada día que pasa se torna más difícil».

Respecto a cómo se habrían llevado a cabo las operaciones de Pérsico para influir en el Presidente, dijo: «Operando permanentemente, confundiéndolo. Se lo dije a Emilio, al Chino Navarro, al Presidente, no tengo problema en hablar porque he sido frontal».

«El problema que tenemos es que se está haciendo política, en términos de disputa de poder, con la política social y con los humildes como rehenes. Es claro y evidente que Emilio Pérsico tiene una posición permanentemente opuesta a Cristina, diría que es un problema psicológico«, sentenció luego.

Además, afirmó que le causa «bastante gracia» que Pérsico y el «Chino» Navarro digan que Cristina es liberal «cuando ellos tuvieron un vínculo absolutamente promiscuo con el gobierno macrista».

Por último, indicó: «Llamo a la reflexión, lo he hablado con Emilio 20 veces, con todos los dirigentes, Juan Grabois coincide también. Es una responsabilidad de los propios dirigentes de las organizaciones salir de este callejón, de este atolladero en el cual se metieron. Me parece, producto de una mirada cortoplacista que tiene que ver con ‘Bueno, si manejo más planes, tengo más poder'».

