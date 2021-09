ALDO LEIVA: “EL GOBERNADOR HA TOMADO NOTA DE LA SITUACIÓN Y ESTÁ TRABAJANDO PARA REVERTIR EL RESULTADO”

Luego de la derrota en la PASO del último domingo, el diputado nacional (FdT) y ex intendente de General San Martín, Aldo Leiva, aseguró que el resultado electoral “fue un mazazo”, frente a lo cual destacó que el principal factor de votación en esta instancia tuvo que ver con la situación económica postpandemia.

“Las elecciones de medio término son sumamente complicadas, y si a eso le agregamos que venimos de una pandemia, inflación y la búsqueda de trabajo en los jóvenes, la situación se comienza a sentir en las casas, en los bolsillos, y la gente se expresa en las urnas”, explicó el legislador en una charla que mantuvo esta mañana con Radio Provincia.

En ese sentido, el dirigente planteó que “ahora tenemos que hacer es un análisis sereno, profundo, reconocer los errores, reconocer las cosas que nos faltan por hacer”, y remarcó que hoy “la prioridad no es la pandemia, no es la obra pública, es el día a día, y tenemos que tratar de generar las condiciones para que se podamos ayudarlos a mejorar”. “Si no es así, no se explica porqué ha sido tan contundente la participación de la gente en favor de aquellos que generaron una situación de endeudamiento inédita, y que, sin embargo, los vuelven a poner en el centro de la escena, y seguramente, si alguna vez les toca volver, van a hacer lo mismo que ya hicieron”, indicó.

Respecto a la postura política para lo que viene, Leiva profundizó la autocrítica y planteó que “la gente no se equivoca, nos equivocamos los dirigentes, y sin dudas que hubo un alejamiento producto de la pandemia, pero tenemos que volver a generar las expectativas de que podemos ayudarlos día a día”. “Es cierto que tuvimos pandemia, que Macri dejó un país devastado, pero no alcanza. La gente espera que ayudemos a solucionar los problemas cotidianos que tiene, le preocupa que seamos capaces de superar, mejorar y llevar a la práctica lo que dijimos en la campaña”, agregó.

En línea, el dirigente contó que luego de los resultados habló en dos oportunidades con el gobernado Jorge Capitanich, sobre quien remarcó que “ha tomado clara nota de la situación”, y aseguró que “está trabajando intensamente para generar las condiciones necesarias para revertir el resultado”. “Coincidimos que la estrategia que tuvimos no fue la adecuada, y hay que cambiarla para que pueda servir más de la que ha sido útil. Tenemos que volver al Coqui del 2007, el de la gente, que generaba esa pasión, esas ganas de acercarse, de abrazarlo. Si logramos eso, no tengo la menor duda que vamos a poder revertir”, sostuvo.

