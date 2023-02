ALBERTO FERNÁNDEZ QUIERE QUE HAYA PASO Y ASEGURAN QUE EN MAYO DIRÁ SI BUSCARÁ LA REELECCIÓN

El Presidente tiene exceptivas de que en los próximos meses la economía se recupere y la inflación baje, factores claves para definir su futuro político.

«Quiero que ganemos nosotros como fuerza política, quiero que le demos a los argentinos la mejor oferta que tengamos. Seré yo, será otro, será otra, no importa, lo importante es que no nos salgamos de este camino «, respondió Alberto Fernández en Chaco respecto a si buscará o no su reelección. Esto en medio de la apertura al debate sobre candidaturas dentro del Frente de Todos, el objetivo de Alberto Fernández de que haya PASO y la definición de si se postula para buscar la reelección.

En su entorno aseguran que el Presidente tiene previsto definir «en mayo» sobre su candidatura, según informó Clarín. En el Gobierno consideran que, desde su lugar de Presidente, «no necesita» instalación previa como otros precandidatos, y que alcanza con un pronunciamiento el mes previo al cierre de las listas.

La apuesta de Fernández, indican, pasa por una recuperación de la economía y a la baja de la inflación, en ese sentido hay expectativas de que la misma pueda ubicarse por debajo del 4% en el mes de abril. «No hay apuro, la mesa no cambia nada (los planes del Presidente)», aseguraron desde el entorno presidencial.

PASO

«El Presidente, como titular del PJ, está analizando la conformación de una mesa que trabaje sobre la estrategia electoral», confirmó este jueves la portavoz Gabriela Cerruti, quien también recordó que Fernández quiere competencia en las primarias.

«Hace más de un año, el 17 de noviembre del año pasado, el Presidente dijo que íbamos a ir este año a una PASO donde todos se iban a poder expresar y elegir el candidato que mejor nos represente», indicó.

