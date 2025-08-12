AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Martes 12 de agosto

📍 EN EL IMPENETRABLE: OPERATIVO 128

8:00 Hs: En Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, Ñandubay; San Manuel; Miramar; El Palmar y Tres Pozos.

15:00 Hs: Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.

📍 EN SÁENZ PEÑA:

10:00 Hs- En el Hotel Gualok, rueda de prensa del presidente de Secheep, José Bistoletti, sobre los trabajos de mantenimiento programado en la Estación Transformadora Chaco.

📍 EN PRESIDENCIA ROCA

10:00 Hs- Reunión entre el Programa Fortaleza y el Municipio.

Luego, recorrida de obras: Pista de Pádel y ejecución de viviendas del Programa Ñachec.

